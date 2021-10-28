التعليم يتفقد مخيم “الإعلامي المبدع ” في مديرية رفح

رفح- الرأي

تفقد وفد من وزارة التربية والتعليم العالي نشاطات مخيم “الإعلامي المبدع” الذي تنفذه مديرية تعليم رفح لطلبة المدارس خلال إجازة نهاية الفترة الدراسية الأولى.

وضم الوفد مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد النجار، ومدير دائرة العلاقات العامة أ. مدحت الزطمة، ورئيس قسم الإعلام أ. سامي جاد الله.

وجاءت الجولة التفقدية بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. سمير الحوارني، ومدير الدائرة الفنية أ. إسماعيل حرب، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. زايد قشطة، ومدرب ومنسق المخيم أ. عادل أبو كوش.

واطلع الوفد على نشاطات المخيم وتناقش مع الطلبة المشاركين حول البرامج التدريبية التي تلقوها وكيف يمكن أن يكونوا إعلاميين مؤثرين.

وفي كلمته للطلبة المشاركين في المخيم ثمَّن النجار هذا المخيم وبرامجه المتميزة، لافتاً إلى أهمية صقل قدرات ومهارات الطلبة في الجوانب الإعلامية، خاصة وأن الإعلام أصبح له دور حيوي في حياتنا.

من جهته رحب الحوراني بزيارة وفد الوزارة مؤكداً أن هذا المخيم الذي يقام للسنة الخامسة على التوالي يندرج ضمن خطط تفعيل الأنشطة المدرسية وتنمية مهارات الطلبة في المجالات الإعلامية على وجه الخصوص.

ومن جهته أشار أبو كوش إلى محاور المخيم التي تتمثل في تعليم الطلبة فن التصوير، وصياغة الخبر، وتنظيم وعرافة الاحتفالات، مضيفاً أن المخيم سيختتم بحفل تكريم ورحلة علمية وترفيهية يزور الطلبة خلالها المؤسسات الإعلامية ذات الصلة بمحاور المخيم.