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ديوان الموظفين يواصل عقد لقاءات التحضير للمسابقات الإشرافية

28 تشرين أول / أكتوبر 2021 02:51

ديوان الموظفين يواصل عقد لقاءات التحضير للمسابقات الإشرافية
ديوان الموظفين يواصل عقد لقاءات التحضير للمسابقات الإشرافية

غزة- الرأي

واصل ديوان الموظفين العام، صباح الخميس، عقد اللقاءات التحضيرية الخاصة بأعضاء لجان مقابلات الوظائف الاشرافية المختلفة والتي استهدفت هذه المرة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بحضور يوسف الكيالي رئيس ديوان الموظفين العام، ود. عبد الهادي الآغا وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وافتتح رئيس ديوان الموظفين العام يوسف الكيالي اللقاء ، مرحباً بالحضور، ومؤكداً على أهمية بذل أعضاء اللجان جهوداً كبرى في إنجاح المسابقات الإشرافية، وفق معايير النزاهة والشفافية التي تمنح المتقدمين والمتسابقين فرصاً متساوية في المنافسة على الوظائف الإشرافية المتاحة.

فيما أوضح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الآغا، أن عملية اختيار أعضاء لجان المسابقات الإشرافية الخاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية تمت بعناية فائقة، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية الدور الملقى على عاتق أهضاء اللجان من أجل إنجاز المسابقات بشفافية ونزاهة.

بدورها تحدثت مدير عام الادارة العامة للتعيينات فدوان أبو شريعة ، عن الهدف العام من عقد اللقاءات التحضيرية، والمتمثل في وضع أعضاء اللجان الخاصة في صورة المنهجية المعتمدة لتنظيم وترتيب عقد المقابلات، وفق معايير النزاهة والشفافية المتبعة في ديوان الموظفين العام.

واستعرض اللقاء تفاصيل الترتيبات الادارية والفنية الخاصة بعقد المقابلات، وفق منهجية علمية تعكف على تحديد المعايير وبنود التقييم التي سيتم العمل من خلالها عبر نظام محوسب، يمنح كافة المتسابقين فرصاً عادلة في المنافسة على الوظائف الإشرافية المتاحة.

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