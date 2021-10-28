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الزكاة بالأوقاف تشرع بإعادة هيكلة لجانها على مستوى القطاع

28 تشرين أول / أكتوبر 2021 02:54

الزكاة بالأوقاف تشرع بإعادة هيكلة لجانها على مستوى القطاع
الزكاة بالأوقاف تشرع بإعادة هيكلة لجانها على مستوى القطاع

غزة- الرأي

شرعت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بتطبيق خطة تطوير العمل المؤسسي للجان الزكاة على مستوى قطاع غزة, وإعادة الهيكلية الجديدة للجان واعتمادها, حيث استهدفت أولى الخطوات لجان الزكاة التابعة لمحافظة شمال غزة.


والتقى مدير عام الإدارة العامة للزكاة أسامة اسليم مع الأعضاء الجدد في لجان زكاة محافظة الشمال ( لجنة زكاة جباليا البلد، ولجنة جباليا النزلة ،ولجنتي شرق وغرب معسكر جباليا) لتسليمهم قرارات تشكيل اللجان المعتمدة حديثاً.


وأكد اسليم على أهمية العمل الخيري لتعزيز صمود أبناء شعبنا، مشيراً الى ضرورة تشبيك العلاقات وفتح قنوات وآفاق جديدة أمام اللجان.


وأثنى على الهيكلة الجديدة التي تتمتع بروح وطاقة الشباب، لافتاً إلى أن ادارة الزكاة شكلت دوراً اساسياً في دعم اللجان مالياً وإدارياً خلال تزويدها بالكثير من المشاريع لدعم الأسر الفقيرة.


 وذكر بعض اللوائح والنظم المعمول بها لتوضيح بعض الأسس والمعايير وأساليب العمل التي تقوم عليها لجان الزكاة المنتشرة في قطاع غزة.


وشدد مدير صندوق الزكاة م. جهاد حلس على أهمية اتقان العمل والشعور بالمسؤولية في العمل الخيري عامة وفي لجان الزكاة خاصة, موضحاً أن الإدارة عقدت عدة ورش عمل حول آليات العمل وأنها جاهزة للإجابة على أي استفسار او تقديم اي مساعدة إدارية لأعضاء لجان الزكاة.


وفي نهاية اللقاء تسلم أعضاء اللجنتين إقرارات التعهد بحيث يكون التوقيع عليها بمثابة اقرار كامل حول المسؤوليات واللوائح والضوابط المتفق عليها.
قد تكون صورة لـ ‏‏‏‏٤‏ أشخاص‏، ‏‏أشخاص يقفون‏، ‏أشخاص يجلسون‏‏‏ و‏منظر داخلي‏‏
 

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