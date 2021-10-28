وزارة العمل تُنجز مخالصات عمالية بقيمة 369903 خلال أكتوبر

غزة- الرأي

أنجز موظفو قسم علاقات العمل في مديريات العمل بمحافظات قطاع غزة، العديد من المخالصات والحقوق العمالية التي تمثلت باستقبال ومتابعة الشكاوى وإنجاز المخالصات العمالية وتقديم الاستشارات القانونية لطرفي الإنتاج.



وأوضح القسم أنه أتم ما مقداره 62 مخالصة عمالية بقيمة بلغت 369903 شيكل خلال شهر أكتوبر الجاري، فيما استقبل وتابع 154 شكوى عمالية، وتابع 3 شكاوى جماعية، وأنجز 17 استمارة حقوق عمالية متعلقة بـ (بلديات-بطالة دائمة-منشآت وذلك بقيمة 196916 شيكل، كما قدم القسم 155 استشارة قانونية لطرفي الإنتاج.

ويعمل قسم علاقات العمل على حل النزاعات العمالية بالطرق الودية بين طرفي الإنتاج، وتحصيل الحقوق العمالية، وإبرام مخالصات عمالية، وفقاً لقانون العمل رقم 7 لسنة 2000.