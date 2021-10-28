ديوان المظالم يبحث تعاونه مع مركز حماية لحقوق الانسان

غزة- الرأي

زار وفد من دائرة حقوق الإنسان بديوان المظالم رئاسة مجلس الوزراء ممثلاً بكل من مدير وحدة حقوق الانسان موفق الضاني ، ومدير العلاقات العامة والإعلام مطر العجلة مركز حماية لحقوق الإنسان بغزة ، وذلك بهدف بحث سبل التعاون المشترك ومناقشة واقع احترام حقوق الإنسان في المؤسسات الحكومية من الناحية القانونية

.

وكان في استقبال الوفد الزائر كل من د. حازم الشعراوي مدير المركز وعدد من المختصين القانونيين .

.

وبدوره عرض موفق الضاني نبده عن نظام ديوان المظالم وكيفية استقبال شكاوي المواطنين وكيفية التعامل معها وفق النظام المعمول به داخل الديوان وكذلك عن دور دائرة حقوق الانسان في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان داخل المجتمع الغزي، والخدمات التي تقدمها لفئات المجتمع كافة، و أهمية التعاون المشترك بين الديوان ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بخدمة المواطنين والصالح العام، والحث على المزيد من التعاون المثمر على طريق انصاف كل متظلم له الحق في مظلته .



من جانبه تحدث د. حازم عن اختصاصات مركز حماية وسبل التعاون مع ديوان المظالم في القضايا التي يتقاطع فيها العمل مشيراً انه يأمل ان يتم ان يتم في الأيام القادمة زيارة ديوان المظالم للتعاون من اجل تنسيق الجهود المشتركة في خدمة المواطن وتطبيق العدالة .

.

وبدوره أوضح مدير العلاقات العامة بديوان المظالم أن هذه الزيارة وغيرها من الزيارات تأتي ضمن سياسية ديوان المظالم في توطيد العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني تسهيل العمل مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، والتواصل الدائم بشأن قضايا تخص المواطنين سعياً لحلّها

.

وفي ختام اللقاء أكد الجانبين على ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات والتي تهدف لزيادة التفاهم والتعاون وتبادل الخبرات بين الديوان كممثل عن الحكومة وبين مختلف المراكز التي تعنى بحقوق الإنسان.