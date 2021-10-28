النيابة العامة والإعلام الحكومي يناقشان واقع الإعلام الجنائي

غزة- الرأي

أجرى وفد من النيابة العامة ترأسه الناطق باسم النائب العام المستشار زياد النمرة، برفقة رئيس ديوان النائب العام المستشار محمد مراد، ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلامعلاء الدين الحلو، ومحمد جندية، زيارة تعاونية للمكتب الإعلامي الحكومي، فيما استقبل الوفد رئيس المكتب الإعلامي الحكوميسلامة معروف، ومستشار رئيس المكتب د. تيسير محيسن، ومدير وكالة الرأيإسماعيل الثوابتة، ومدير وحدة التنسيقمحمد حبيب، ومدير العلاقات العامةمحمود الفرا.

أشاد المستشار النمرة بجهود المكتب الإعلامي الحكومي ودوره الفاعل في إبراز النشاط الحكومي المبذول، مشيراً إلى التعاون الحثيث من دوائر الإعلام الحكومي في خدمة رسالة العدالة التي تسعي النيابة العامة لإيصالها للمواطن الفلسطيني، ودعا إلى العمل الجاد وتضافر الجهود لتطوير الخطاب الإعلامي بشكل عام والجنائي على وجه الخصوص، مما يعزز مهنية الرسالة الإعلامية الموجهة للجمهور وجودتها في إيصال الرسالة المطلوبة و إبراز الجهود المبذولة.

كما وأكد المستشار مراد على ضرورة وجود علاقة تكاملية بين النيابة العامة والإعلام الحكومي وكذلك جميع مؤسسات الدولة؛ لتعزيز الدور المنوط بهما في خدمة المجتمع الفلسطيني، وإلى ضرورة تحري الموضوعية في الخطاب الإعلامي الجنائي، مشدداً على أهمية توحيد المفاهيم فيما يخص ذلك؛ لما له من أثار إيجابية في الحد من انتشار الجرائم.

من جهته شكر رئيس المكتب الإعلاميمعروف الوفد الزائر مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به النيابة العامة في ترسيخ العدالة وتطبيق القانون، ودورها الفاعل في ردع الجريمة والأخذ على يد المخالفين، وكذلك إنجازاتها الهامة على صعيد التحول الإلكتروني، وسياسة تدرج المظالم والباب المفتوح للمواطنين وانجاز قضاياهم، وأكد على جهوزية الإعلام الحكومي لتسخير كل امكاناته ووسائله الإعلامية في خدمة النيابة العامة؛ لإبراز عملها والإسهام في تبصير الرأي العام بالقوانين ونشر ثقافة العدالة الجنائية.

وناقش الطرفان العديد من القضايا الجوهرية والهامة، سيما أهمية استمرار التنسيق والتعاون في سبيل تحقيق العدالة وإنفاذ القانون، ومتابعة القضايا الخاصة بالصحفيين والمؤسسات الإعلامية؛ تحقيقاً للصالح العام، واستمرارية العمل على شتى الصُعد؛ بغية تطوير الأداء الإجرائي والخطاب الإعلامي على حدٍ سواء، وتقديم أفضل الخدمات العدلية والقانونية والإعلامية لجمهور المواطنين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون والتنسيق بين النيابة العامة والإعلام الحكومي من أجل تعزيز سبل التعاون المشترك بما يخدم رسالة العدالة والواقع الإعلامي بشكل عام.