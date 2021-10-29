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كاكا يصعق مانشستر يونايتد فى دورى الأبطال بهدف خيالى

29 تشرين أول / أكتوبر 2021 07:54

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.
 
"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.
 
التقى فريق ميلان الإيطالى مع مانشستر يونايتد الإنجليزى فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا عام 2007، فى مباراة شهدت تواجد العديد من النجوم بصفوف الفريقين، مثل كاكا وكلارينس سيدورف فى ميلان وكريستيانو رونالدو وواين رونى فى يونايتد.
 
وقتها تقدم مان يونايتد فى هذه المباراة عن طريق رونالدو، إلا أن النجم البرازيلي كاكا أحرز هدف التعادل، قبل أن يسجل هدفه الثانى الأسطورى الشهير، الذى ظل إلى يومنا هذا من أجمل أهداف دورى أبطال أوروبا، حيث مر بالكرة بشكل رائع من دارين فليتشر، وخدع الثنائى جابرييل هاينز وباتريس إيفرا، برأسية سحرية، جعلت اللاعبين يصطدمان ببعضهما البعض، بينما تهادت الكرة أمام النجم البرازيلى الذى سددها بكل سهولة فى شباك إدوين فان دير سار.
 
 
وعلى الرغم من أن رونى سجل بعد ذلك هدفين ليونايتد وانتهت المباراة بفوز الشياطين الحمر 3 /2، إلا أن الميلان فاز فى لقاء الإياب على ملعب "سان سير بنتيجة 3 / 0، وتأهل للمباراة النهائى، قبل أن يفوز باللقب على حساب ليفربول الإنجليزى.
 

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