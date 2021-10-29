تعرف على أعلى 10 شروط جزائية حصل عليها المدربون

تضطر العديد من الأندية في جميع أنحاء العالم إلى دفع مبالغ باهظة للمدربين عند إقالتهم من مناصبهم، بسبب الشروط الجزائية الكبيرة التى يصر المدربون على وضعها في العقود، للحفاظ على حقوقهم في حال قررت إدارات الأندية التخلي عن خدماتهم، بسبب تدهور النتائج أو الخلافات مع نجوم الفريق.

وانضم الهولندي رونالد كومان إلى قائمة أعلى المدربين حصولا على الشروط الجزائية بعد إقالتهم، عقب مغادرة تدريب برشلونة بشكل رسمى مساء الأربعاء، بسبب سوء النتائج.

وكانت صحيفة "صن" الإنجليزية أكدت أن رحيل المدير الفني النرويجى لمانشستر يونايتد، أولى جونار سولشاير، سوف تكلف خزينة اليونايتد مبلغ 7.5 ملايين إسترليني، فى ظل تدهور نتائج الفريق، والتى كان آخرها الهزيمة القاسية التى تلقاها أمام ليفربول بقيادة النجم المصرى محمد صلاح بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبلغ الذى سوف يحصل عليه سولشاير لن يكون ضمن أعلى الشروط الجزائية التي حصل عليها المدربون عند رحيلهم، والتي يتصدرها المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتى بقيمة 26.2 مليون إسترليني.

واستعرضت الصحيفة أعلى 10 شروط جزائية حصل عليها المدربون عن إقالتهم وهى:

1– أنطونيو كونتى حصل على 26.2 مليون إسترليني من تشيلسي في 2018.

2 – جوزيه مورينيو جنى 19.6 مليون إسترليني من مانشستر يونايتد في 2018.

3 – مورينيو حصل على 18 مليون إسترليني من تشيلسي في عام 2007.

4 – لوران بلان حصل على 17 ميلون إسترليني من باريس سان جيرمان في 2016.

5 – لويس فيليبى سكولارى جنى 13.6 مليون إسترليني من تشيلسي في 2009.

6 – فابيو كابيلو حصل على 13.4 مليون إسترليني من الاتحاد الروسى لكرة القدم في 2015.

7 – ماوريسيو بوتشيتينو حصل على 12.5 مليون إسترليني من توتنهام في 2019.

8 – اندريه فيلاش بواش جنى 12 مليون إسترليني من تشيلسي في 2012.

9 – روبيرتو دى ماتيو حصل على 10.7 ملايين إسترليني بعد إقالته من تشيلسي في 2012.

10 – رونالد كومان حصل على 10 ملايين إسترليني من برشلونة في 2021.