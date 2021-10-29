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أخبار » الرياضة و الملاعب

بعد الجولة الـ11.. سوسيداد يخطف الصدارة من الريال

29 تشرين أول / أكتوبر 2021 07:59

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أنهى ريال سوسيداد الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإسباني "الليجا"، للموسم الحالى 2021 - 2022، على قمة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعد الفوز الذى حققه مساء الخميس على مضيفه فريق سيلتا فيجو بثنائيية نظيفة. 

ترتيب الدوري الاسباني

وجاء ريال مدريد فى وصافة جدول ترتيب المسابقة برصيد 21 نقطة، بعد تعادله السلبي مع ضيفه فريق أوساسونا، وله مباراة مؤجلة مع فريق أتلتيك بيلباو، متفوقا بفارق الأهداف عن كل من إشبيلية وريال بيتيس أصحاب المركزين الثالث والرابع على الترتيب، بنفس عدد النقاط.

وفي المركز الخامس يأتي فريق رايو فايكانو بعد أن حقق فوزا مفاجئا على برشلونة 1-0، حيث يمتلك حاليا 19 نقطة بفارق الأهداف عن كل من أتلتيكو مدريد السادس الذى تعادل مع ليفانتى بنتيجة 2 - 2 وأوساسونا السابع، بنفس الرصيد. 

وجاء فريق برشلونة فى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بعد خسارته المفاجئة أمام رايو فاليكانو، والتى أقيل على أثرها المدير الفنى الهولندى رونالد كومان.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة على النحو التالى: 

https://img.youm7.com/ArticleImgs/2021/10/28/104264-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A.jpg

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