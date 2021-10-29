5 طرق لمعرفة الخلل وإصلاحه عندما تواجه مشكلة بـYouTube

يضم YouTube حوالي 2 مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم، إلا أن هناك أوقاتًا يواجه فيها العديدين المشكلات، ومثل أي موقع ويب قد لا يعمل، يكون من الصعب معرفة المشكلة بالضبط، فقد يكون هناك عدد من المشكلات في الموقع أو اتصالك بالإنترنت أو الجهاز الذي تحاول الاتصال به، وهنا نقدم لك نصائح تحري الخلل وإصلاحه بحسب كل مشكلة، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

تحقق مما إذا كان لديك اتصال موثوق بالإنترنت

على الرغم من وجود عدد لا يحصى من المشكلات التي قد تمنعك من مشاهدة مقطع فيديو بنجاح على YouTube، إلا أن المشكلة الأكثر احتمالاً هي أيضًا أسهل طريقة لتحري الخلل وإصلاحه: هل لديك اتصال موثوق بالإنترنت؟

إذا كنت تستخدم هاتفك، فتحقق من رموز الحالة أعلى الشاشة لمعرفة ما إذا كان لديك اتصال Wi-Fi أو اتصال خلوي، وإذا كنت في شك، فافتح تطبيق الإعدادات في هاتفك وأوقف تشغيل Wi-Fi، ثم أعد تشغيله مرة أخرى، وهناك طريقة مؤكدة للتحقق من الوصول إلى الإنترنت وهي تجربة متابعة تطبيق آخر يتطلب اتصالاً، ويكون حل المشكلة في الوصول لانترنت جيد.

تحقق لمعرفة ما إذا كان YouTube معطلاً

يُعد YouTube خدمة بث فيديو يمكن الاعتماد عليها، ولكن الموقع يعاني من انقطاعات عرضية، وإذا كنت تعلم أن وصولك إلى الإنترنت قوي، فقد يكون من الجيد معرفة ما إذا كانت الخدمة تعمل، قبل أن تضيع وقتك في تجربة نصائح أخرى لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

ولعل أسهل طريقة للتحقق هي الانتقال إلى صفحة حالة YouTube في DownDetector، أو البحث في الأخبار في بحث Google.



اغلق تطبيق YouTube ثم أعد تشغيله

إذا كنت تحاول مشاهدة YouTube على جهاز محمول، فمن المحتمل أن يكون تطبيق YouTube لا يعمل، وهنا يجب فرض إغلاق التطبيق ثم إعادة تشغيله.

وإذا كنت تحاول مشاهدة YouTube على تلفزيون ذكي أو مشغل وسائط متدفقة، فيمكنك إغلاق التطبيق وإعادة تشغيله هناك أيضًا، على الرغم من أن الخطوات تختلف اعتمادًا على الجهاز الذي تملكه.

إذا كنت تحاول مشاهدة YouTube في متصفح الويب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فيمكنك إغلاق المتصفح وإعادة تشغيله، ولكن الحل الأفضل هو فتح متصفح مختلف (مثل التبديل إلى Firefox إذا لم يكن يعمل في Chrome).

إذا لم يؤد ذلك إلى حل مشكلتك، فأعد تشغيل الجهاز بالكامل.

جربه في مكان آخر

واحدة من أفضل الطرق لاستكشاف مشكلة قد يكون لها العديد من الأسباب المحتملة هي تجربتها على جهاز آخر.

إذا كنت تشاهد YouTube على هاتفك، فتحقق مما إذا كان YouTube يعاني من نفس الخلل على جهاز لوحي أو في متصفح على الكمبيوتر المحمول.

إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر ولا يمكنك الوصول بسهولة إلى الأجهزة الأخرى، فيمكنك تجربة تشغيل YouTube في متصفح مختلف.

امسح ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق الجهاز

إذا رفض YouTube العمل بشكل صحيح على هاتفك أو جهازك اللوحي ولكن يبدو أنه يعمل بشكل جيد في مكان آخر، فقد تواجه مشكلة في التطبيق أو ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة به.

إذا كنت تستخدم جهاز iPhone، فلا توجد طريقة لمسح ذاكرة التخزين المؤقت لـ YouTube دون إلغاء تثبيت التطبيق، لذا افعل ذلك، قم بإلغاء تثبيت YouTube من جهاز iPhone الخاص بك، ثم أعد تثبيته من متجر التطبيقات.

إذا كنت تستخدم هاتفًا أو جهازًا لوحيًا يعمل بنظام Android، فسيكون ذلك أسهل قليلا، وقد تختلف الخطوات قليلاً بناءً على إصدار Android الذي تستخدمه، ولكن إليك الإجراء العام:

1. ابدأ تطبيق الإعدادات.

2. اضغط على التطبيقات والإشعارات.

3. انتقل إلى قائمة التطبيقات ثم اضغط فوق YouTube.

4. اضغط التخزين وذاكرة التخزين المؤقت.

5. اضغط على مسح ذاكرة التخزين المؤقت.