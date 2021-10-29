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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

فيس بوك تستبدل شعار حساباتها على منصات السوشيال ميديا بلوجو meta

29 تشرين أول / أكتوبر 2021 08:38

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وضعت شركة فيس بوك صورة اللوجو الجديد للشركة بعد تغيير اسمها إلى "ميتا" كصورة لحساباتها المختلفة عبر منصات فيس بوك وإنستجرام وتويتر ويوتيوب.
 
 
وأعلنت شركة فيس بوك، مساء أمس الخميس، أنها ستعيد تسمية علامتها التجارية باسم "ميتا"، وهو تغيير فى الاسم يأتى في الوقت الذي تواجه فيه الشركة انتقادات من المشرعين والمنظمين بشأن قوتها السوقية وقراراتها الخوارزمية وضبط الانتهاكات على منصاتها.
 
 
وقال الرئيس التنفيذى للشركة مارك زوكربيرج، متحدثًا في مؤتمر الشركة للواقع الافتراضي والواقع المعزز، إن الاسم الجديد يعكس تركيزنا على بناء metaverse. وأضاف: "في الوقت الحالى، ترتبط علامتنا التجارية ارتباطًا وثيقًا بمنتج واحد بحيث لا يمكن أن تمثل كل شيء نقوم به اليوم، ناهيك عن المستقبل".
  
وقال عملاق التكنولوجيا إن التغيير سيجمع تطبيقاته وتقنياته المختلفة تحت علامة تجارية جديدة واحدة، وقالت إنها لن تغير هيكلها المؤسسي.
 
ويشير مصطلح metaverse، وهو مصطلح تم صياغته لأول مرة في رواية منذ ثلاثة عقود، وهو الآن يجتذب ضجة كبيرة في وادي السيليكون على نطاق واسع، إلى فكرة البيئة الافتراضية المشتركة التي يمكن الوصول إليها من قبل الأشخاص باستخدام أجهزة مختلفة.
 
وكشفت الشركة النقاب عن لافتة جديدة في مقرها الرئيسي في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، الخميس، لتحل محل شعار "أعجبني" الخاص بها.
 
 

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