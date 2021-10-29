"التعليم "تختتمُ المرحلة الأولى من مبادرة سفراءٌ حول العالم

غزة-الرأي

اختتمت وزارة التربية والتعليم العالي المرحلة الأولى من مبادرة سفراء حول العالم، والتي تأتي ضمن خطة الوزارة لتخريج سفراء قادرين على مخاطبة العالم باللغة الإنجليزية.

بدوره، أعرب أ. محمد الجديلي- مشرف تربوي بالإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي عن سعادته بمستوى الأداء الذي قام به الأعضاء المشاركين في المبادرة، شاكرًا مدرب الدورة أ. معتز أبو إسماعيل - معلم اللغة الإنجليزية في مديرية غرب غزة، والذي يحمل درجة الماجستير في التنمية والعلاقات الدولية من الجامعة الكورية في كوريا الجنوبية، ودرجة الماجستير في اللسانيات والترجمة من الجامعة الإسلامية -غزة، والحاصل على منحة الفلبرايت من الخارجية الأمريكية، ومدرس سابق في جامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.



جدير بالذكر أن مبادرة سفراء حول العالم تهدف إلى صقل مهارات المشاركين والارتقاء بمستوى قدراتهم اللغوية والخطابية، علاوة على كشف الوجه الحقيقي لممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع التعليم في فلسطين، وتخريج سفراء قادرين على مخاطبة العالم باللغة الإنجليزية، والتعرف إلى بنية الخطاب السياسي بما يخدم القضية الفلسطينية؛ ليتمكنوا من نقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى العالم الغربي.

