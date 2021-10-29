شؤون المرأة والحكم المحلي يختتمان برنامج تنمية رياديات الهيئات المحلية

غزة-الرأي

اختتمت وزارة شؤون المرأة البرنامج التدريبي " تنمية قدرات رياديات الهيئات المحلية من منظور قضايا المرأة " بمدينة غزة

وحضر حفل الختام من وزارة شؤون المرأة بغزة أ. نهى أبو العلا مدير عام الاتصال والتأثير وأ. نهال حسن مسؤولة التدريب بالوزارة و مشرفة التدريب في البرنامج ، و بحضور م. هاشم سكيك عضو مجلس بلدي ورئيس اللجنة الثقافية في بلدية غزة وأ. دنيا الأمل إسماعيل خبيرة في قضايا المرأة ومدربة البرنامج وأ. وفاء البرش مسؤولة وحدة المرأة في وزارة الحكم المحلي الى جانب ٢٥ ريادية من المشاركات في الدورة.

بدورها ، اكدت أبو العلا أن الهدف العام من التدريب هو تعزيز الدور الوطني والمجتمعي للمرأة الفلسطينية والوقوف على بعض المشاكل التي تواجهها والعمل على حلها وتلافيها .



وبينت أن وزارة شؤون المرأة لا تنفذ الفعاليات للمرأة العاملة فقط وإنما للنساء بكافة أطيافهم معربة عن شكرها لكل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج وأن ثماره ستشعر به المتدربات بعد ذلك لأنهن أصبحن قادرات أكثر من السابق على تحليل القضايا والمواضيع الخاصة بالمرأة مؤكدة أن هذه الدورة هي نقطة البداية للعمل المشترك بين وزارة شؤون المرأة ورياديات الهيئات المحلية .



من جانبها ، أوضحت أ. نهال حسن أن التدريب جاء في إطار التعاون المشترك بين قطاعي المرأة والحكم المحلي والعمل على إنشاء مراكز تواصل بالتعاون مع الهيئات المحلية وذلك لايجاد آلية وطنية للتشبيك مع المؤسسات النسوية فيما يخدم قضايا المرأة.



من ناحيته ،أشاد سكيك بتنفيذ مثل هذه الفعاليات الهامة التي من شأنها تثقيف المرأة سواء بالدورات أو الندوات أو ورشات العمل وشكر كل من ساهم بإنجاح هذا التدريب الذي يزيد من وعي العاملات في البلديات بقضايا المرأة.



بدورها ،أشادت المدربة دنيا الأمل بدور وزارة شؤون المرأة من خلال اهتمامها بقضايا المرأة عبر تنفيذها فعاليات بشكل دوري للنهوض بالمرأة وتنمية قدراتها في المجتمع وأشارت أيضا أنه خلال الدورة تم طرح العديد من المواضيع المتخصصة بالعنف ضد المرأة وأن المتدربات أصبح لديهن معرفة وخبرة واسعة في عدة قضايا من شأنها رفع مكانة المرأة في المجتمع .

كما عبرت أ. فريال حلس بكلمة لها نيابة عن المشاركات عن مدى الاستفادة في هذا التدريب وامتنانها لكل من ساهم في إعداد وتنفيذ البرنامج وقدمت توصيات مهمة حول القضايا الخاصة بالمرأة.

واختتم الحفل بتسليم الشهادات للمشاركات في البرنامج التدريبي والتقاط صورة جماعية.

يذكر أن البرنامج يتناول مواضيع مختلفة حول قضايا المرأة ويستهدف ٢٥ ريادية من قطاع الحكم المحلي بواقع ٣٦ ساعة تدريبية وكان أحد مخرجاته إعداد خطة تدخل مراعية لاحتياجات النساء.

