"التدريب بالداخلية" تختتم بطولة كرة القدم الخماسية لأجهزة الداخلية

غزة-الرأي

اختتم الاتحاد الرياضي العسكري التابع للمديرية العامة للتدريب، الخميس، بطولة كرة القدم الخماسية التي حملت عنوان " مسرى رسول الله "صلى الله عليه وسلم" على أرض ملعب سعد صايل، بحضور عدد من قادة أجهزة وإدارات الداخلية.

وجمعت المباراة النهائية كلاً من فريق منتخب كلية الرباط الجامعية وفريق منتخب جهاز الأمن الوطني، التي شهدت تنافساً عالياً، لتنتهي بالتعادل الايجابي 2:2 , ليذهب الفريقان إلى ضربات الترجيحية والتي انتهت بنتيجة 3:1 لصالح جهاز الأمن الوطني.

وشهد ختام البطولة تكريم العميد محمد خلف، الحائزين على المركزين الأول والثاني بكؤوس البطولة وميداليات التكريم الذهبية والفضية بالإضافة لتكريم منظمي البطولة ومساعد الأمين العام لمجلس الشباب والرياضة.

يُذكر أن البطولة جرت على أرض ملاعب نادي الصداقة والنادي الأهلي ونادي سعد صايل واستمرت لمدة 3 أيام متواصلة.

كما يُذكر أن الاتحاد الرياضي العسكري التابع لمديرية التدريب يعمل على تمثيل وزارة الداخلية والأمن الوطني رياضياً أمام المؤسسات والجهات ذات العلاقة.

