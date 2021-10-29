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"التدريب بالداخلية" تُنظم مسيراً عسكرياً للدفعة الثانية للدورة "التأسيسية 36"

29 تشرين أول / أكتوبر 2021 09:41

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غزة-الرأي

نظمت المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني، مسيراً عسكرياً لـ 333 طالبًا من الدفعة الثانية للدورة التأسيسية 36.

وانطلق المسير العسكري في وقت مبكر من فجر أمس الأربعاء من موقع مديرية التدريب بمحافظة خانيونس، وصولًا لمقر التدريب المركزي صباح اليوم الخميس لمسافة تُقدر بـ 40 كم. حيث استمر 10 ساعات متواصلة متوجاً بمشاركة قيادة المديرية من مدراء الإدارات والوحدات والضباط المشرفين على المسير.

بدوره، قال مدير عام المديرية العامة للتدريب عميد محمد خلف أن المسير العسكري التكتيكي هو أحد أهم المشاريع التدريبية الميدانية وهو من المهارات الأساسية الواجب تعلمها لاجتياز الدورة العسكرية بنجاح.

من جهته، أوضح مدير إدارة التدريب العقيد ربيع المصري أن المسير العسكري يأتي في إطار جهود إدارة التدريب لتنفيذ برامج ومشاريع نوعية من شأنها الاسهام بشكل فعال في تطوير أداء وقدرات منتسبي أجهزة الوزارة.

من ناحيته ، بيّن قائد المسير النقيب أحمد القديري أن عملية إطلاق المسير بدأت برسم خطـة لتوزيع المهام وخريطة تحرك قوته وتوزيع أدوار المشاركين به وأماكن تنفيذ المهارات.

وقال النقيب القديري: "إن هذا المسير التكتيكي تضمن تنفيذ مجموعة من مهارات الميدان جرى خلالها إطلاق نار وتفجيرات بغرض المحاكاة لواقع عمليات الاستهداف بشكل مباغت"، مشيراً إلى أنه تضمن تنفيذ عدد آخر من المهارات العسكرية.

وفي ختام المسير أشاد العيد محمد خلف بجهود المشاركين بالمسير من ضباط وطلبة لما قدموه من نموذج استثنائي وانضباط عالي وأداء متميز يعبر عن مدى الاستفادة من برامج التدريب، داعياً الطلبة الى ضرورة الاستفادة من مخرجات الدورات في ميدان العمل.

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