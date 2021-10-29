التعليم بغزة تنشر أبرز توصيات الملتقى التربوي الحواري الأول

غزة-الرأي

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة أبرز توصيات الملتقى التربوي الحواري الأول لمديري المدارس والمشرفين التربويين والذي عقدته في قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة الإسلامية بغزة.

وخرجت التوصيات بعد نقاش وحوار تربوي فعال موسع، واستعراض 11 ورقة علمية استشرافية تتناول تجويد وتطوير العملية التعليمية، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت، ونائب رئيس الجامعة الإسلامية للشؤون الأكاديمية أ. د. عليان الحولي، ومدير عام الإشراف التربوي ورئيس اللجنة العلمية د. محمود مطر، ومدير عام التقنيات التربوية ورئيس اللجنة التحضيرية د. أحمد أبو ندى، ومدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي ورئيس اللجنة الإعلامية أ. أحمد عايش النجار، والطواقم التعليمية.

وتتمثل التوصيات التي تلاها عضو اللجنة العلمية للملتقى د. منير شقوره ما يلي:

- تشكيل لجان مشرفة على رعاية برامج الموهوبين في محافظات غزة، يقع على عاتقها مهام وضع الخطط والإجراءات لرعاية الموهوبين، والبحث والاستكشاف، والرعاية والمتابعة، والتوجيه والإشراف للطلبة الموهوبين.

- تطوير برامج التقنيات الرقمية، وإنشاء مواقع إلكترونية تضم العديد من الطلبة المتفوقين والموهوبين في محافظات غزة لعرض إنجازاتهم وفتح قنوات التواصل بينهم.

- إنشاء صفوف افتراضية بحيث يمثل نادي المواهب الطلابية في كل مدرسة وذلك بإشراف مشرف المواهب والإبداعات، كذلك تشكيل صفوف إفتراضية على مستوى المديريات يشرف عليها قسم الأنشطة الطلابية في الوزارة وفقاً لتقسيم أندية الموهوبين.

- استثمار موضوعات البرمجة في المقررات الدراسية للصف العاشر والحادي عشر في تطوير مهارات التفكير العلمي للطلبة المبدعين، مع إمكانية تشكيل أندية أو معسكرات للبرمجة تحقق أهداف تعليم البرمجة للناشئين، وتعرض أعمالهم ونتاجاتهم في علوم البرمجة.

- تصميم البرامج التدريبية للمعلمين أثناء الخدمة على برامج اكتشاف الموهوبين وتعليمهم، كذلك التواصل مع الجامعات لإعادة النظر في برامج تأهيل وإعداد معلم الموهوبين.

- إعداد المبادرات والأنشطة التي تسهم في تدعيم قيم المواطنة الرقمية لدى الطلبة في المدارس، متضمنة مفاهيم المساواة الرقمية، والهوية الرقمية والبصمة الرقمية، والصحة والسلامة النفسية والجسدية الرقمية، وصولاً لتحقيق متطلبات المواطن الرقمي الصالح.

- إعداد مواد إثرائية لتعزيز مفاهيم المواطنة الرقمية مع توضيح المخاطر المحتمل حدوثها بالاستخدام السيء للتقنيات الرقمية.

- تصميم دورات تدريبية للمعلمين لتعزيز متطلبات المعلم القيمي، والتي تتشكل من استراتيجيات وأساليب غرس القيم- توظيف الذكاءات المتعددة في غرس القيم- توظيف الألعاب التربوية في تدعيم القيم- تنمية مهارات التفكير ودورها في غرس القيم).

- عقد ورش عمل ولقاءات حوارية تضم المشرفين التربويين ومديري المدارس، لتوحيد وجهات النظر، والوصول إلى رؤية تكاملية بين مديري المدارس والمشرفين التربويين بهدف الوصول إلى إيجاد صيغة مشتركة قائمة على الانسجام والاحترام والتفاهم بين مدير المدرسة والمشرف التربوي، والتكامل في حل المشكلات المهنية للمعلمين.

- المشاركة الفاعلة بين مدير المدرسة والمشرف التربوي في تحسين جودة مجالات العمل المدرسي مثل(تحديد التوصيات بعد حضور حصة صفية- تقييم وتقويم أداء المعلمين- دراسة المشكلات التي تعيق سير العملية التعليمية- تنفيذ دروس توضيحية، وغيرها).

- تشكيل مجلس أولياء أمور وفق القوانين والمنطلقات السليمة لوزارة التربية والتعليم بحيث يسهم في تحقيق شراكة مجتمعية فاعلة وتحقيق أهداف العملية التعليمية، ومواجهة التحديات التي تعترضها.

- إعداد برامج تدريبية لمديري المدارس والمعلمين في تصميم المبادرات المدرسية، كذلك عرض مجموعة من النماذج لمبادرات ناجحة في فلسطين والدول العربية والأجنبية.



