إعادة تفعيل الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب كايد الفسفوس

غزة-الرأي

استنكرت وزارة الاسرى والمحررين إعادة تفعيل الاحتلال امر الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب كايد الفسفوس والذي يخوض إضرابه لليوم (107) احتجاجا على اعتقاله الإداري ، مؤكده ان القرار ضرب بعرض الحائط لكل النداءات والمطالبات بالافراج عنه.



وبينت الوزارة ان الاحتلال قام بتجميد أمر الاعتقال الاداري بحق الأسير، واليوم يعيد هذا الامر رغم خطورة وضعه الصحي بمشفى "برزلاي" ، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل العاجل لانقاذ حياته وجميع الاسرى الذين يمارس الاحتلال ضدهم صنوف العذاب والتنكيل

يذكر أن الأسير الفسفوس (31 عاماً) من دورا/ الخليل، اعتقله جيش الاحتلال بتاريخ 15.10.2020، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات قبل ذلك، وهو متزوج وأب لطفلة.