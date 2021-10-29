وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاة وإصابة في 7 حوادث سير خلال 24 ساعـة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم بغزة تنشر أبرز توصيات الملتقى التربوي الحواري الأول وكالة الرأي الفلسطينية هيئة المعابر تنشر إحصائية عمل معبر رفح الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية "التدريب بالداخلية" تُنظم مسيراً عسكرياً للدفعة الثانية للدورة "التأسيسية 36" وكالة الرأي الفلسطينية "التدريب بالداخلية" تختتم بطولة كرة القدم الخماسية لأجهزة الداخلية وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء حارة نسبيًا والحرارة أعلى من معدلها السنوي وكالة الرأي الفلسطينية شؤون المرأة والحكم المحلي يختتمان برنامج تنمية رياديات الهيئات المحلية وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل لهذا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم "تختتمُ المرحلة الأولى من مبادرة سفراءٌ حول العالم وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2101) الجمعة 29/10/2021
أخبار » الأخبار الحكومية

إعادة تفعيل الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب كايد الفسفوس

29 تشرين أول / أكتوبر 2021 11:53

11
11

غزة-الرأي

استنكرت وزارة الاسرى والمحررين  إعادة تفعيل الاحتلال  امر  الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب كايد الفسفوس والذي  يخوض إضرابه لليوم (107) احتجاجا على اعتقاله الإداري ، مؤكده ان القرار ضرب بعرض الحائط لكل النداءات والمطالبات بالافراج عنه.

وبينت الوزارة  ان الاحتلال قام بتجميد أمر الاعتقال الاداري بحق الأسير، واليوم يعيد هذا الامر رغم خطورة وضعه الصحي بمشفى "برزلاي" ، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل العاجل لانقاذ حياته وجميع الاسرى الذين يمارس الاحتلال ضدهم صنوف العذاب والتنكيل 

يذكر أن الأسير الفسفوس (31 عاماً) من دورا/ الخليل، اعتقله جيش الاحتلال بتاريخ 15.10.2020، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات قبل ذلك، وهو متزوج وأب لطفلة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتاتيب" تفتتح مشروعها القرآني الأول من نوعه

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟