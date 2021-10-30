برشلونة فى مهمة العودة للمسار الصحيح أمام ألافيس فى الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس، في التاسعة من مساء اليوم السبت، على ملعب "كامب نو"، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإسباني للموسم الحالي.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة ولديه مباراة مؤجلة أمام إشبيلية، في حين يتواجد فريق ديبورتيفو ألافيس في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط.

ويدخل برشلونة مواجهة الليلة في ظروف صعبة، بعد إقالة المدير الفني الهولندي رونالد كومان، إثر تلقي البارسا خسارة مفاجئة أمام رايو فاليكانو بهدف دون مقابل في الجولة الماضية، ومن قبلها الهزيمة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بهدفين مقابل هدف، مما زاد من صعوبة موقف الفريق في الليجا هذا الموسم.

ويخوض برشلونة مباراة اليوم تحت قيادة المدير الفني المؤقت سيرجي بارجوان، مدرب الفريق الرديف، والذي تولى المهمة لحين التعاقد مع المدير الفني الجديد، حيث يعد تشافي هيرنانديز نجم البارسا السابق ومدرب السد القطري الحالي الأقرب لشغل هذا المنصب.

وينتظر برشلونة مواجهة في غاية الصعوبة، يوم الثلاثاء المقبل، أمام مضيفه دينامو كييف الأوكراني، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث أن خسارة البارسا في هذا اللقاء قد يطيح به بنسبة كبيرة خارج البطولة.

أما فريق ديبورتيفو ألافيس، فيسعى لتحقيق الفوز ومواصلة الصحوة، التي حققها مؤخرا بالفوز في آخر مباراتين، وذلك من أجل الابتعاد عن مراكز الهبوط لدوري الدرجة الأولى.