الحكم المحلي وديوان المظالم يجتمعان ملناقشة نظام محطات الغاز

غزة-الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي اجتماعها مع ديوان المظالم الذي رعى عدة جلسات بخصوص مناقشة نظام محطات الغاز مع جمعية اصحاب محطات الوقود والغاز.

بحضور د. حسن الصيفي رئيس ديوان المظالم، ورئيس اللجنة الرئيسية للأمن والسلامة م. احمد ابو راس، ورئيس لجنة ترخيص المنشآت والحرف الخطرة م. سعيد عمار، مدير الأمن والسلامة د.م. محمد المغير ، م. نعيم اللوح مدير دائرة التنظيم، ورئيس جمعية محطات والوقود والغاز أ. احمد الحلو وبعض اعضاء الجمعية.

حيث تم ادخال بعض التعديلات والملاحظات التي تصب في المصلحة العامة على النظام وجاري العمل على استكمال مناقشة باقي مواد النظام ، وتم التوافق على بعض النقاط في النظام مع مراعات المصلحة العامة ومصلحة شركات الغاز بما يحافظ على صمود تلك الشركات في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة.

وتقوم لجنة ترخيص المنشآت والحرف الخطرة باستحداث أنظمة للحرف الخطرة وتحديث الأنظمة المعتمدة للمساهمة في مواكبة التطور العمراني في محافظات قطاع غزة.

