وكالة الرأي الفلسطينية 7 أسباب تؤدى لانفجار بطارية هاتفك أبرزها الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية كيفية تنزيل YouTube TV ومشاهدته على جهاز PS4 أو PS5 وكالة الرأي الفلسطينية لقاحات كورونا هل تحميك من الفيروسات التاجية الأخرى وكالة الرأي الفلسطينية أسباب مختلفة لتنميل اليدين والقدمين وكالة الرأي الفلسطينية أخطاء تفعلها تؤثر على صحة المفاصل على المدى البعيد وكالة الرأي الفلسطينية انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول ضد برايتون.. الريدز يسعى لمعادلة رقمه الغائب منذ 32 عاما وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد ضيفا على إلتشي اليوم فى مواجهة صعبة بـ الدوري الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تصدر تنوية للمواطنين بخصوص استقبال الشكاوي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تطلق بطولة كرة القدم لموظفيها
أخبار » الأخبار الحكومية

الحكم المحلي وديوان المظالم يجتمعان ملناقشة نظام محطات الغاز

30 تشرين أول / أكتوبر 2021 09:15

11
11

غزة-الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي اجتماعها مع ديوان المظالم الذي رعى عدة جلسات بخصوص مناقشة نظام محطات الغاز مع جمعية اصحاب محطات الوقود والغاز.
بحضور د. حسن الصيفي رئيس ديوان المظالم، ورئيس اللجنة الرئيسية للأمن والسلامة م. احمد ابو راس، ورئيس لجنة ترخيص المنشآت والحرف الخطرة م. سعيد عمار، مدير الأمن والسلامة د.م. محمد المغير ، م. نعيم اللوح مدير دائرة التنظيم، ورئيس جمعية محطات والوقود والغاز أ. احمد الحلو وبعض اعضاء الجمعية.
حيث تم ادخال بعض التعديلات والملاحظات التي تصب في المصلحة العامة على النظام وجاري العمل على استكمال مناقشة باقي مواد النظام ، وتم التوافق على بعض النقاط في النظام مع مراعات المصلحة العامة ومصلحة شركات الغاز بما يحافظ على صمود تلك الشركات في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة.
وتقوم لجنة ترخيص المنشآت والحرف الخطرة باستحداث أنظمة للحرف الخطرة وتحديث الأنظمة المعتمدة للمساهمة في مواكبة التطور العمراني في محافظات قطاع غزة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتاتيب" تفتتح مشروعها القرآني الأول من نوعه

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟