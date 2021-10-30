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الحكم المحلي "تنظم جولات تفتيش لنقاط تعبئة الغاز المنزلي العشوائية

30 تشرين أول / أكتوبر 2021 09:18

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غزة-الرأي

نظمت وزارة الحكم المحلي ممثلة بمدير دائرة التنظيم ومديرية الدفاع المدني ممثلة بدائرة الأمن والسلامة زيارة تفتيشية على نقاط الغاز العشوائية في مدينة غزة.
حيث تم ضبط أجهزة تعبئة وتفريغ تستعمل بتفريغ الغاز المنزلي من الاسطوانات كبيرة الحجم الى اسطوانات صغيرة الحجم مما يشكل خطر على العاملين في هذا المجال وعلى السكان المحيطين بالمكان.
كما تم ضبط محل حدادة يقوم بصيانة اسطوانات الغاز المهترئة ويقوم بقص ولحام الإسطوانات مما يشكل خطر كبير على مستعملي تلك الاسطوانات.
هذا وقد عمدت  اللجنة بتوجيه ارشادات تثقيفية للعاملين في هذا المجال موضحه خطورة تلك العشوائيات والعمل على توجيههم للحصول على التراخيص اللزمة للعمل في مهنة توزيع الغاز.
 

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