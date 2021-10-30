الحكم المحلي تعقد اجتماعا مع الداخلية لمناقشة إدارة ملف المخاتير

غزة-الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي اجتماعا مع وزارة الداخلية "الشق المدني" لمناقشة ادارة ملف المخاتير ومعرفة تفاصيله والعمل على تحديد مهام الجهة التي ستكون مخولة لإدارة الملف.

وحضر عن وزارة الحكم المحلي م. ياسر حسونة مدير لجان الاحياء والمولدات التجارية، أ. عفيف عروق مسؤول ملف المخاتير في الحكم المحلي

وعن وزارة الداخلية الشق المدني أ. أحمد الجرجاوي مدير عام الشؤون الإدارية.

وناقش الطرفان العديد من المواضيع حيث تم الإتفاق على سلسلة الإجراءات الإدارية المطلوب اعتمادها بدءا من تقديم الطلب في الهيئة المحلية مرورا بعرضه على لجنة حكومية مشتركة للإقرار والمصادقة .

كما وتم الاتفاق على عقد لقاء اخر لمزيد من المناقشات بهدف اعداد نظام لإدارة ملف المخاتير.

