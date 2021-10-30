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نتيجة شق مسار وادي بيت حانون

الحكم المحلي تؤكد عدم تضرر أي من أراضي المواطنين شرق غزة

30 تشرين أول / أكتوبر 2021 09:29

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غزة-الرأي

أكدت وزارة الحكم المحلي أنها وبلدية غزة تعملان على استكمال شق جزء من المسار التاريخي لوادي بيت حانون (أحد روافد وادي الحسى التاريخي)، وذلك بهدف حماية أراضي المواطنين التي تتعرض للغرق سنويا في فصل الشتاء.
وأكد م.رامي المصري مدير عام المشاريع بالوزارة على ضرورة إنجاز كافة الاستعدادات لفصل الشتاء في ظل خطورة تعرض آلاف الدونمات سنويا للغرق شرق مدينة غزة نتيجة تدفق المياه عبر الوادي.
وأوضح أنه في هذا الإطار فإنه يتم شق مسار آمن للمياه في أراضي تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وصولاً لمسار الوادي القائم والواصل إلى بيت حانون والذي هو بحاجة لتنظيف وتجهيز لاستقبال المياه.
و بين المصري أنه منذ أكثر من عام تم تشكيل لجان بهدف تنظيم مسار الوادي بالرجوع للبيانات والخرائط التاريخية ومسار الوادي عبر السنوات السابقة ، مضيفا:" حيث قمنا باعداد المخططات لمسار الوادي وأرسلت للجهات الرسمية للاعتماد، وتم مخاطبة وزارة الاوقاف لاخطار جميع المزارعين بالأعمال المراد تنفيذها".
 وأكد أن مسار الرافد الذي يتم شقه لا يمر بأراضي المواطنين وأن المسار بالكامل في أراضي الوقف، منوها أن المشروع ممول بالكامل من بلدية غزة و لا يوجد أي تمويل للمشروع من أي جهة مانحة سواء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو غيره.
 

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