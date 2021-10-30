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"هنية" يعلن إطلاق بطولة النخبة لكرة القدم لأبطال الدوري والكأس

30 تشرين أول / أكتوبر 2021 09:31

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غزة-الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة عن إطلاق بطولة النخبة لكرة القدم في ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات، تحت إشراف اتحاد الكرة يوم (١١) من الشهر المقبل.
وقال هنية :" إن  إقامة البطولة جاء تكريما للرئيس الراحل الذي ناضل وقدم الكثير من أجل القضية الفلسطينية والحفاظ عليها"

وأضاف:"  أن تنظيم البطولة جزء من الوفاء للرئيس عرفات الذي لازال يعيش في قلوب الشعب الفلسطيني، وتأكيد على المضي في نهجه، في تكريم الشهداء وقادة فلسطين في كل عام"
واكد هنية أن البطولة خصصت لأبطال الدوري والكأس في غزة وستمثل خير إعداد للموسم الكروي الجديد الذي ينطلق في الرابع من ديسمبر المقبل.
ويشارك في البطولة مجموعة أندية هي: خدمات رفح وشباب رفح وخدمات الشاطيء والأهلي الفلسطيني والصداقة واتحاد الشجاعية وشباب خانيونس وغزة الرياضي.
يذكر أن تحديد موعد قرعة البطولة الودية سيتم بالتشاور مع اتحاد اللعبة على أن تقام بنظام الذهاب والإياب وبخروج الخاسر في مجموع اللقاءين.
 

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