"ادارة التمريض" تبحث آلية تطوير الخدمات بالعيادات الخارجية للمستشفيات

غزة-الرأي

التقى مدير تمريض المستشفيات د. يوسف فحجان برؤساء اقسام العيادات الخارجية في المستشفيات لمناقشة خطة دائرته في رفع مستوى الخدمة والأداء التمريضي وتوحيد العمل في تلك الأقسام وذلك في إطار تحسين خدمات التمريض المقدمة في اقسام الطواريء والعيادات .

وأشار د. فحجان أنه يتردد على العيادات الخارجية ما يقارب من 900 الف مواطن سنويا وهذا يجعلنا أمام مسؤولية تحتم علينا إيلاء تلك الاقسام الإهتمام المطلوب من أجل إحداث نقلة نوعية في الخدمة للمقدمة للجمهور في تلك الأقسام.

من جانبه، اشار د. ابراهيم منصور نائب مدير عام التمريض بأن اقسام الطواريء والعيادات الخارجية تعد الواجهة الاولى للمنظومة الصحية في المستشفيات وهي التي تشكل الصورة الذهنية لدى المواطنين عن خدماتنا ومهمتنا ومن أجل ذلك ينبغي علينا عكس الصورة الحسنة والدور الرائد الذي تقوم به الأطقم الصحية في تلك الأقسام على الوجه المطلوب .