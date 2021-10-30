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الصحة النفسية المجتمعية تناقش تحديث الخطة الاستراتيجية

30 تشرين أول / أكتوبر 2021 09:38

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غزة-الرأي

استقبل مدير عام الصحة النفسية المجتمعية د.جميل علي في مكتبه مسئول برنامج الصحة النفسية في منظمة الصحة العالمية د. محمد ياغي ومدير وحدة التنسيق مع مقدمي الخدمات الصحية غير الحكومية د. وليد صباح وبحضور مدير دائرة تطوير الصحة النفسية الاستاذ هشام المدلل.

وتناول اللقاء مناقشة تحديث الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية وسبل تنظيم وضبط خدمات وانشطة الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي المقدمة من قبل المؤسسات لضمان جودة الخدمة من جهة، وضبط عمل المؤسسات من جهة أخرى.

وتم التوافق على ترتيب لقاء مع خبير مصري من اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات IASC لمناقشة الضوابط الارشادية لتقديم الدعم النفسي الاجتماعي عبر تقنية الزوم وعقد اجتماع مع ممثلي المؤسسات العاملة في المجال النفسي لاحقا لترتيب ملف الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي.

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