بلدية غزة تطلق بطولة كرة القدم لموظفيها

غزة-الرأي

أطلقت بلدية غزة، بطولة كرة القدم لموظفيها برعاية من شركة الاتصالات الخلوية "جوال"،وذلك على أرض ملعب اليرموك وسط المدينة، ضمن توجهات المجلس البلدي في تشجيع الأنشطة الرياضية المختلفة لموظفي البلدية.

وأوضحت البلدية أن مباريات البطولة تتوزع على 3 مراحل، وستعقد في المرحلة الأولى على مدار 8 أيام، وستعقد مباريات المرحلة الثانية (قبل النهائي) بين الفرق المتأهلة على مدار يومين، وستكون المباراة النهائية (المرحلة الثالثة) بين الفريقين المتأهلين من الدور قبل النهائي، وسينظم بعد المباراة حفل لتوزيع جوائز البطولة على الفرق الفائزة.

وشهد اليوم الأول من البطولة مباراة خماسية بين فريقي "الصحة والبيئة" و "التنظيم"، توجت بفوز الأول بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ومباراة أخرى بين فريقي "المياه والصرف الصحي" و "المراكز الثقافية"، حيث شهدت فوز فريق المراكز بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأدار المباراتين الحكام أمين عويص ومحمود أبو حصيرة، بإشراف من لجنة مكونة من م. هاشم رستم وهاني الطناني ووائل البيطار وحسام الحرازين، ولجنة فنية مكونة من ماجد الغزالي والكابتن سعدي سنونو ومصباح حلس.

وحضر المباراة الافتتاحية للبطولة موظفين من بلدية غزة، ووفد من شركة جوال، وعدد من المشجعين وأبناء الموظفين.