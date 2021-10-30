ريال مدريد ضيفا على إلتشي اليوم فى مواجهة صعبة بـ الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفا على نظيره فريق إلتشي في الثانية من عصر اليوم السبت، على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو"، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإسباني للموسم الحالي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال سوسيداد المتصدر، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام أتلتيك بيلباو، في حين يتواجد فريق إلتشي في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.

ويدخل الفريق الملكي مباراة اليوم، بعد أن سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه أوساسونا في الجولة الماضية، بعد أن سبق وحقق الفوز على برشلونة في مواجهة الكلاسيكو بهدفين مقابل هدف.

ويعتمد ريال مدريد في خطه الهجومي على النجم الفرنسي المتألق كريم بنزيما، الذي يتصدر جدول ترتيب هدافي الليجا برصيد 9 أهداف، بجانب البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور الذي أحرز 5 أهداف.

ويستعيد الريال في مباراة اليوم، لجهود نجم خط الوسط، الكرواتي لوكا مودريتش، والذي غاب عن مواجهة أوساسونا الماضية بداعي الإجهاد.

أما فريق إلتشي فيسعى لتحقيق الفوز والابتعاد عن مراكز الهبوط، حيث لم يحقق الفريق سوي انتصارين في 11 مباراة، وغابت عنه نغمة الفوز في آخر 3 لقاءات.