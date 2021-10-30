ليفربول ضد برايتون.. الريدز يسعى لمعادلة رقمه الغائب منذ 32 عاما

يسعى فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، لمعادلة رقمه الغائب منذ 32 عاما، وذلك حين يستضيف نظيره برايتون، في الرابعة مساء السبت على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

وذكر موقع "آنفيلد واتش"، أن ليفربول لم يخسر في آخر 23 مباراة بمختلف المسابقات، وهي أطول فترة يعبها الريدز دون التعرض للخسارة، منذ الفترة ما بين شهري يناير ومايو من عام 1989، حين لم يخسر الفريق في 24 مباراة..

كما حقق ليفربول الفوز في 14 من آخر 19 مباراة في الدوري الإنجليزي، وتعادل في خمس مواجهات، ولم يخسر على الإطلاق.

ويعد ليفربول الفريق الوحيد في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى "البيج فايف" الذي لم يخسر هذا الموسم في أي مباراة بمختلف المسابقات، بالإضافة غلى فريق فرايبورج الألماني.

ويحتل فريق ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي صاحب الصدارة، بينما يتواجد فريق برايتون في المركز الخامس برصيد 15 نقطة.

ليفربول ضد برايتون

ويأمل ليفربول في تحقيق الفوز في مباراة برايتون، على أمل تعثر تشيلسي المتصدر أمام مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد، بالمباراة التي تقام في نفس التوقيت، من أجل احتلال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويتواجد محمد صلاح على رأس صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، بفارق 3 أهداف عن المهاجم جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، في حين يأتي ميشيل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد ثالثا برصيد 6 أهداف.

وكان محمد صلاح قد سجل ثلاثية "هاتريك" في انتصار ليفربول المدوي على مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي في الجولة التاسعة من البريميرليج.

وانفرد محمد صلاح بصدارة هدافي اللاعبين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 107 هدف، بعد الثلاثية التي سجلها في شباك اليونايتد، متفوقا على الإيفواري ديدييه دروجيا نجم تشيلسي السابق الذي أحرز 104 هدفا.