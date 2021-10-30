فيس بوك تعيد تسمية Oculus وPortal لدمجها بـ Meta

تغير فيس بوك الأن وأصبح Meta، وكذلك بعض أجهزته المستقبلية، حيث أعلن نائب رئيس الواقع المعزز والواقع الافتراضي في Meta أندرو بوسورث عبر منشور رسمي على فيس بوك أن الشركة تعيد تسمية أجهزتها جنبًا إلى جنب مع اسم الشركة من أجل تحقيق المزيد من الاتساق والمزيد من الشفافية للمستهلكين.

وأكد Bosworth أنهم يتخلصون تدريجياً من اسم العلامة التجارية Oculus وبدءًا من عام 2022، ستطلق على منتجات Oculus اسم Meta، لذلك، سيتم تسمية Oculus Quest باسم Meta Quest وسيتحول تطبيق Oculus إلى تطبيق Meta Quest.

وبصرف النظر عن ذلك، تقوم الشركة أيضًا بإعادة تسمية شاشتها الذكية، سيتم تغيير العلامة التجارية لبوابة فيس بوك لتصبح Meta Portal في الأشهر المقبلة وفقًا للمنشور الرسمي.

وستقوم الشركة أيضًا بإعادة تسمية اسم منظمة AR / VR من Facebook Reality Labs إلى Reality Labs فقط، وذكر بوسورث أن هذه الخطوة تهدف إلى "إقامة اتصال أفضل بأن مؤسستنا تبني التكنولوجيا التي ستمكّن المستقبل metaverse".

وستقوم الشركة أيضًا بتوسيع Meta Horizon كعلامة تجارية جديدة للتجارب الاجتماعية للطرف الأول، وتمتلك الشركة بالفعل Horizon Workroom وHorizon Worlds وسيتم توسيعها قريبًا لتشمل منتجات Oculus المستقبلية التي تم تغيير علامتها التجارية إلى Horizon Home وHorizon Venues وHorizon Friends وHorizon Profile.

واستنادًا أيضًا إلى التعليقات الواردة من مجتمع الواقع الافتراضي، ستقوم الشركة أيضًا بالتخلص التدريجي من طرق تسجيل الدخول إلى فيس بوك من Quest. أكدت الشركة تقديم طرق جديدة لتسجيل الدخول إلى Quest.