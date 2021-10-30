وكالة الرأي الفلسطينية 7 أسباب تؤدى لانفجار بطارية هاتفك أبرزها الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية كيفية تنزيل YouTube TV ومشاهدته على جهاز PS4 أو PS5 وكالة الرأي الفلسطينية لقاحات كورونا هل تحميك من الفيروسات التاجية الأخرى وكالة الرأي الفلسطينية أسباب مختلفة لتنميل اليدين والقدمين وكالة الرأي الفلسطينية أخطاء تفعلها تؤثر على صحة المفاصل على المدى البعيد وكالة الرأي الفلسطينية انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول ضد برايتون.. الريدز يسعى لمعادلة رقمه الغائب منذ 32 عاما وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد ضيفا على إلتشي اليوم فى مواجهة صعبة بـ الدوري الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تصدر تنوية للمواطنين بخصوص استقبال الشكاوي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تطلق بطولة كرة القدم لموظفيها
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

فيس بوك تعيد تسمية Oculus وPortal لدمجها بـ Meta

30 تشرين أول / أكتوبر 2021 09:55

11
11

تغير فيس بوك الأن وأصبح Meta، وكذلك بعض أجهزته المستقبلية، حيث أعلن نائب رئيس الواقع المعزز والواقع الافتراضي في Meta أندرو بوسورث عبر منشور رسمي على فيس بوك أن الشركة تعيد تسمية أجهزتها جنبًا إلى جنب مع اسم الشركة من أجل تحقيق المزيد من الاتساق والمزيد من الشفافية للمستهلكين.

وأكد Bosworth أنهم يتخلصون تدريجياً من اسم العلامة التجارية Oculus وبدءًا من عام 2022، ستطلق على منتجات Oculus اسم Meta، لذلك، سيتم تسمية Oculus Quest باسم Meta Quest وسيتحول تطبيق Oculus إلى تطبيق Meta Quest.

وبصرف النظر عن ذلك، تقوم الشركة أيضًا بإعادة تسمية شاشتها الذكية، سيتم تغيير العلامة التجارية لبوابة فيس بوك لتصبح Meta Portal في الأشهر المقبلة وفقًا للمنشور الرسمي.

وستقوم الشركة أيضًا بإعادة تسمية اسم منظمة AR / VR من Facebook Reality Labs إلى Reality Labs فقط، وذكر بوسورث أن هذه الخطوة تهدف إلى "إقامة اتصال أفضل بأن مؤسستنا تبني التكنولوجيا التي ستمكّن المستقبل metaverse".

وستقوم الشركة أيضًا بتوسيع Meta Horizon كعلامة تجارية جديدة للتجارب الاجتماعية للطرف الأول، وتمتلك الشركة بالفعل Horizon Workroom وHorizon Worlds وسيتم توسيعها قريبًا لتشمل منتجات Oculus المستقبلية التي تم تغيير علامتها التجارية إلى Horizon Home وHorizon Venues وHorizon Friends وHorizon Profile.

واستنادًا أيضًا إلى التعليقات الواردة من مجتمع الواقع الافتراضي، ستقوم الشركة أيضًا بالتخلص التدريجي من طرق تسجيل الدخول إلى فيس بوك من Quest. أكدت الشركة تقديم طرق جديدة لتسجيل الدخول إلى Quest.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتاتيب" تفتتح مشروعها القرآني الأول من نوعه

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟