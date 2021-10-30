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"المرور": وفاتان و32 إصابة في 49 حادث سير الأسبوع الماضي

30 تشرين أول / أكتوبر 2021 01:18

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غزة-الرأي

نشرت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح اليوم  السبت، إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي من 23 وحتى 29 الجاري.

وأفادت إحصائية المرور أن 49 حادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلال الأسبوع الماضي، خلّفت وفاتين و32 إصابة، منها إصابة بجروح خطيرة، و12 بجروح متوسطة، و19 بجروح طفيفة.

وبيّنت الإحصائية أن الحوادث خلفت أضراراً مادية وتلفيات بـ 58 مركبة، من ضمنها 6 دراجات نارية.

وكانت شرطة المرور قد أعلنت عن وفاة الفتاة (آية خضر – 24 عاماً) جراء صدمها يوم الأربعاء الماضي من قبل مركبة قرب مدخل المغازي على شارع صلاح الدين شرقي المحافظة الوسطى، مشيرةً إلى توقيف السائق ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية حسب الأصول.

كما توفي الطفل جود عيد أبو ركن (10 سنوات) من مخيم المغازي متأثراً بجراح خطيرة أصيب بها يوم السبت الماضي جراء صدمه من قبل مركبة من نوع "فولكس فوجن" في شارع صلاح الدين شرقي المحافظة الوسطى.

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