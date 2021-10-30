" الداخلية " 4440 مغادراً و4306 وافد عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

غزة-الرأي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (24-29 أكتوبر 2021).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 4440 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 4306.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 4277 مواطناً و100 أجنبي، و63 من فلسطيني الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 4137 مواطناً، و128 أجنبياً، و41 من فلسطيني الداخل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.