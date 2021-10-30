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كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً

30 تشرين أول / أكتوبر 2021 01:33

غزة - الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، كشف المسافرين وبينت آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الأحد.

وقالت إن السفر سيكون للحافلات السادسة والسابعة والثامنة حتى الرقم (50) من كشف رقم (2021/35)، داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كذلك دعت المسافرين لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

أيضاً طلبت من المسافرين إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 

رابط كشف (2021/35)

 

 

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