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مديرية التدريب بالداخلية تخرج دورة متخصصة في "قانون الخدمة بقوى الأمن"

30 تشرين أول / أكتوبر 2021 02:08

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غزة-الرأي

خرّج معهد التنمية البشرية التابع للمديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية  دورة "قانون الخدمة بقوى الأمن" وذلك بقاعة الشهيد حسام عياد بمقر التدريب بأنصار.

واستهدفت الدورة 30 مشاركاً من منتسبي الأجهزة الأمنية والشرطية بوزارة الداخلية والأمن الوطني حيث استمرت الدورة لمدة تصل لـ 12 ساعة دراسية تلقى الملتحقين بها عدة معارف ومفاهيم حول قانون الخدمة بقوى الأمن.

وتهدف الدورة لتعريف المشاركين بلجنة الضباط ودورها وما على الضابط من مسؤوليات وواجبات وما له من حقوق بالإضافة للترقيات والعلاوات والأقدمية وتقارير الكفاءة وغيرها حيث انتهت الدورة بتكريم معهد التنمية البشرية للملتحقين وتسليمهم شهادات إتمام الدورة.

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