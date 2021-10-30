وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس يتفقد أعمال افتتاح شارع خليل الوزير وسط غزة وكالة الرأي الفلسطينية الهندي: انتخابات نقابية وطلابية عُطلّت لحسابات سياسية وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بينها خطيرة في حادث طرق بالنقب المحتل وكالة الرأي الفلسطينية أبو هولي: مؤتمر مانحي الأونروا سيُعقد منتصف نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية عباس يصدر مرسومًا بإعلان حالة الطوارئ لثلاثين يومًا وكالة الرأي الفلسطينية قراصنة إيرانيون يخترقون شركة سايبر "إسرائيلية" وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يعتدون على المواطنين في الخليل المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية مديرية التدريب بالداخلية تخرج دورة متخصصة في "قانون الخدمة بقوى الأمن" وكالة الرأي الفلسطينية التدريب بالداخلية تنظم نشاطاً استطلاعياً لدورة قادة الفصائل وكالة الرأي الفلسطينية 7 وفيات و210 إصابات جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة
أخبار » الأخبار الحكومية

تحمل أسماء الأطفال الشهداء

ضمن مبادرة "ازرع شجرة".. بلدية غزة تزرع 66 شجرة

30 تشرين أول / أكتوبر 2021 09:37

250320105_907946516581088_1776368314574965569_n
250320105_907946516581088_1776368314574965569_n

غزة – الرأي:

رعت طواقم بلدية غزة 66 شجرة وشتلة تحمل أسماء الأطفال الشهداء في العدوان الأخير على قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي، خلال حفل إطلاق مشروع مبادرة "ازرع شجرة" والذي ترعاه البلدية بالتعاون مع نادي الدولفين وشركة الطارق.

وتهدف المبادرة إلى زيادة المساحات الخضراء في فلسطين من خلال دعم زراعة أشجار تحمل أسماء أصحابها كصدقة جارية أو كصورة تضامنية مع شعبنا الفلسطيني.

وخلال الفعالية أُعلِنَ عن إطلاق الموقع الإلكتروني للمبادرة تحت عنوان "ازرع شجرة"، الذي يعرض تحت عنوان: "جئنا لنعمر في الأرض.. ازرع شجرة باسمك في فلسطين" عشرات أنواع الأشجار المثمرة وغير المثمرة، أمام المتبرعين الذين يقومون باختيار نوع وعدد الأشجار التي يرغبون بزراعتها.

وحضر حفل الإطلاق الذي نظم على شارع الرشيد شمال غرب مدينة غزة، رئيس البلدية د. يحيى السراج، ومساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية، ورئيس مجلس إدارة المشروع م. طارق اسليم، ومدير المشروع وائل بنات، ولفيف من أهالي الشهداء والمواطنين.

وأكد د. يحيى السراج أن هذا المشروع يتمتع بأهمية خاصة كونه يحقق الشراكة في التنمية بين بلدية غزة وفئات المجتمع المختلفة، كما ويتيح الفرصة لأبناء شعبنا الفلسطيني والمتضامنين معه بالتعبير عن دعمهم وتضامنهم مع قضيتنا العادلة.

وأوضح السراج أن هذا المشروع ينسجم مع سياسات وتوجهات البلدية في زيادة المساحات الخضراء وحماية البيئة والمحافظة عليها، والمساهمة في مكافحة ظاهرة التصحر والتغير المناخي حول العالم، إلى جانب تشجيع العمل التطوعي والخيري.

بدوره؛ ذكر عبد السلام هنية أن إطلاق هذا المشروع الذي يحمل رسالة وفاء لشهداء العدوان الأخير على غزة وخاصة الأطفال، يأتي تأكيداً على تمسك شعبنا بأرضه وثوابته الوطنية.

من ناحيته؛ أكد رئيس مجلس إدارة المشروع طارق اسليم، أن مشروع "إزرع شجرة" هو مبادرة فلسطينية يقوم عليها مبادرون فلسطينيون ومن كافة أنحاء العالم، معربا عن أمله في اتساع رقعة المشروع إلى كافة مدن ومحافظات قطاع غزة والضفة الغربية والداخل المحتل، شاكرًا بلدية غزة على تعاونها ودعمها لفكرة المشروع.

250320105_907946516581088_1776368314574965569_n 251336812_1051156928784512_5866830914154422043_n 249957403_3827148890720794_7618993959008616842_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتاتيب" تفتتح مشروعها القرآني الأول من نوعه

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟