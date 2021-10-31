وكالة الرأي الفلسطينية كل ما تريد معرفته حول تحديث الشاشة الكبيرة Android 12L وكالة الرأي الفلسطينية كيفية نقل نسخة احتياطية من دردشة واتس آب من أيفون إلى أندرويد وكالة الرأي الفلسطينية خطوات إنشاء قائمة تشغيل Spotify على سطح المكتب وكالة الرأي الفلسطينية مناورات إسرائيلية تحاكي حرباً شاملة واضرابات في الداخل المحتل وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يكشف سبب نقل أجويرو إلى المستشفى وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يحقق إنجازا تاريخيا بعد تخطى إلتشى فى الدوري الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية أتلتيكو مدريد يسعى لاستعادة الانتصارات على حساب ريال بيتيس بالليجا وكالة الرأي الفلسطينية إدارة المخدرات بغزة..مهام صعبة وجهود كبيرة رغم التحديات وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: فرصة لسقوط أمطار متفرقة اليوم
أخبار » الرياضة و الملاعب

أتلتيكو مدريد يسعى لاستعادة الانتصارات على حساب ريال بيتيس بالليجا

31 تشرين أول / أكتوبر 2021 08:40

11
11

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره ريال بيتيس، مساء اليوم الأحد، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن مباريات الإسبوع 12 من الدوري الإسباني الليجا.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد، المركز السادس، فى جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، برصيد 19 نقطة ، فيما يحتل ريال بيتيس المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

ويسعي الأتلتي من جديد إلى العودة إلى سكة الانتصارات في بطولة الدوري الإسباني، هذه المرة في الجولة 12 أمام نظيره ريال بيتيس، وذلك بعد كبوته الأخيرة في بطولة الدوري.

ولم يفز الروخي بلانكوس منذ الفوز على برشلونة بهدفين دون رد، في الثاني من أكتوبر الماضي حيث تعادل أتلتيكو في مباراتين بالدوري، أمام كل من ريال سوسيداد، وليفانتي، بهدفين لمثليهما في كل لقاء.

ويحاول الروخي بلانكوس بقيادة الأرجنتيني دييجو سيمونى العودة إلى سكة الانتصارات في مباراة اليوم، بعدما تراجع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، للمركز السادس.

فيما يسعي ريال بيتيس المتألق الذى يقدم مستويات مميزة للغاية في الموسم الجاري، للفوز أيضا لاستكمال سلسلة نتائجه الجيدة بعدما انتصر في 6 مباريات، تعادل في 3 لقاءات وخسر في مواجهتين، ويتواجد في المركز الرابع، برصيد 21 نقطة.

وتنطلق مباراة الأتلتي ضد نظيره ريال بيتيس في تمام الساعة الخامسة والربع مساء اليوم الأحد ، 31-10-2021 في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني، بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يدخل دييجو سيمونى المباراة بتشكيل أتلتيكو مدريد الاتي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: رينان لودي، ماريو هيرموسو، فيليب مونتيرو، كيران تريبير

الوسط: توماس ليمار، كوكي، رودريجو دي بول، جواو فيليكس

الهجوم: أنطوان جريزمان، لويس سواريز.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتاتيب" تفتتح مشروعها القرآني الأول من نوعه

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟