أتلتيكو مدريد يسعى لاستعادة الانتصارات على حساب ريال بيتيس بالليجا

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره ريال بيتيس، مساء اليوم الأحد، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن مباريات الإسبوع 12 من الدوري الإسباني الليجا.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد، المركز السادس، فى جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، برصيد 19 نقطة ، فيما يحتل ريال بيتيس المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

ويسعي الأتلتي من جديد إلى العودة إلى سكة الانتصارات في بطولة الدوري الإسباني، هذه المرة في الجولة 12 أمام نظيره ريال بيتيس، وذلك بعد كبوته الأخيرة في بطولة الدوري.

ولم يفز الروخي بلانكوس منذ الفوز على برشلونة بهدفين دون رد، في الثاني من أكتوبر الماضي حيث تعادل أتلتيكو في مباراتين بالدوري، أمام كل من ريال سوسيداد، وليفانتي، بهدفين لمثليهما في كل لقاء.

ويحاول الروخي بلانكوس بقيادة الأرجنتيني دييجو سيمونى العودة إلى سكة الانتصارات في مباراة اليوم، بعدما تراجع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، للمركز السادس.

فيما يسعي ريال بيتيس المتألق الذى يقدم مستويات مميزة للغاية في الموسم الجاري، للفوز أيضا لاستكمال سلسلة نتائجه الجيدة بعدما انتصر في 6 مباريات، تعادل في 3 لقاءات وخسر في مواجهتين، ويتواجد في المركز الرابع، برصيد 21 نقطة.

وتنطلق مباراة الأتلتي ضد نظيره ريال بيتيس في تمام الساعة الخامسة والربع مساء اليوم الأحد ، 31-10-2021 في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني، بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يدخل دييجو سيمونى المباراة بتشكيل أتلتيكو مدريد الاتي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: رينان لودي، ماريو هيرموسو، فيليب مونتيرو، كيران تريبير

الوسط: توماس ليمار، كوكي، رودريجو دي بول، جواو فيليكس

الهجوم: أنطوان جريزمان، لويس سواريز.