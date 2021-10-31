ريال مدريد يحقق إنجازا تاريخيا بعد تخطى إلتشى فى الدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد الإسبانى، انتصارا تاريخيا بوصوله للإنتصار رقم 2500 في جميع البطولات على مدار تاريخه العريق، وذلك عقب فوزه على مضيفه إلتشي 2-1، في المباراة التي جمعتهما ظهر السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري الإسباني.

ووصل ريال مدريد بهذا الفوز إلى 2500 انتصار بكل المسابقات، طوال مشوار النادي على مدار 119 عاماً.

وخاض ريال مدريد 4225 في جميع المسابقات طوال تاريخه، حقق الانتصار في 2500 فوز بالإضافة 809 تعادل 916 هزيمة، سجل الريال 9100 هدف وتلقى 4775 هدف.

وحصل لاعبى ريال مدريد خلال هذه السلسلة القياسية فى 4225 مباراة على 4382 بطاقة صفراء فيما كانت البطاقة الحمراء حاضرة في 374 مناسبة.

وتوزع انتصارات ريال مدريد الـ2500 على البطولات كالتالى: الدوري الإسباني (1748)، كأس الملك (393)، دوري أبطال أوروبا (270)، كأس الاتحاد الأوروبي (33)، كأس السوبر الإسباني (14)، كأس الكؤوس ( 16)، كأس الدوري (4)، كأس العالم للأندية (10)، كأس السوبر الأوروبي (4)، كأس الانتركونتيننتال (3)، كأس اللاتينية (4)، وكأس إيفا دوارتي (1).

بهذة النتيجة، يعتلي فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 24 نقطة، فيما يأتي ريال سوسيداد وصيفاً بفارق الأهداف، فيما يتجمد رصيد إلتشي عند النقطة 10 في المركز الـ 15.