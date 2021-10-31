برشلونة يكشف سبب نقل أجويرو إلى المستشفى

كشف نادي برشلونة الإسباني السبب وراء نقل النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو بسيارة إسعاف إلى المستشفى، بعد خروجه مصابا في مباراة ديبورتيفو ألافيس، التي أقيمت مساء السبت على ملعب "كامب نو" وانتهت بالتعادل 1-1، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الإسباني للموسم الحالي.

وقال برشلونة في بيان مقتضب عبر صفحته على موقع "تويتر": "أجويرو أبلغ عن عدم ارتياح في الصدر، وتم إدخاله المستشفى لإجراء فحص على القلب".

وذكر راديو "كوبي" أن سبب استبدال أجويرو هو تسارع بسيط في نبضات القلب، وسيتم إجراء مزيد من الفحوصات.

وتعرض الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم برشلونة، للإصابة خلال الشوط الأول، وشارك بدلا منه البرازيلي فيليب كوتينيو في الدقيقة 42.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة ولديه مباراة مؤجلة أمام إشبيلية، في حين يتواجد فريق ديبورتيفو ألافيس في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط، ولديه مباراة مؤجلة أيضا.