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مجلة "فلسطين التقنية" للأبحاث والدراسات تحصل على المرتبة 19 عربياً

31 تشرين أول / أكتوبر 2021 09:54

الوسطى- الرأي

حصلت مجلة كلية فلسطين التقنية للأبحاث والدراسات، على المرتبة 19 عربياً وفق معامل أرشيف 2021 للاستشهادات المرجعية العربي وضمن أعلى 10 مجلات على مستوى فلسطين.

وحصلت مجلة فلسطين التقنية للأبحاث والدراسات على تصنيف في معامل أرشيف Aricf لعام2021 للاستشهادات المرجعية العربي والتي يبلغ عددها 32 معياراً .

وأفاد رئيس قسم البحث العلمي ورئيس تحرير مجلة الكلية د. عز الدين عدوان، بأن المجلة دورية سنوية علمية محكمة تصدر بإدارة هيئة تحرير مستقلة وبإشراف كامل من قسم البحث العلمي بالكلية وتهتم بنشر الأبحاث باللغتين العربية والإنجليزية من نتاج الباحثين من الكلية وخارجها والتي لم يسبق نشرها من قبل.

وأوضح عدوان أن تصنيف الكلية جاء ضمن أعلى 10 مجلات في فلسطين بمعامل تأثير0.1935 وضمن أعلى المجلات في مجال العلوم الانسانية بترتيب 19 في الفئة الأولى ( Q1 ) وضمن أعلى المجلات في العلوم الاجتماعية بترتيب 21 في تلك الفئة  وبترتيب 153 ضمن تصنيف المجالات العربية والتي عددها 877 .

وأشار أن هذا الإنجاز بضاف إلى إنجازات البحث العلمي في الكلية من أجل النهوض به ليصل إلى أرقى مستوياته مضيفاً أن مجلة الكلية نشرت خلال الأعوام السابقة العديد من الأبحاث العلمية والإنسانية، منوهاً أن هناك إقبالاً كبيراً من قبل الباحثين في الداخل والخارج للنشر في المجلة لما لها من مكانة مرموقة ومميزة بين المجلات الأخرى.

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