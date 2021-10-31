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سلطة المياه تمنح بلدية دير البلح ترخيص لحفر بئر بالمنطقة الصناعية

31 تشرين أول / أكتوبر 2021 10:19

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غزة-الرأي

وافقت سلطة المياه وجودة البيئة بالتعاون مع بلدية دير البلح على منح الأخيرة ترخيص لحفر بئر مياه جديد في منطقة الصناعية بمحافظة دير البلح وسط قطاع غزة.
بدوره، بين رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم ان بلدية دير البلح طلبت منح ترخيص لحفر بئر مياه جديد وتم الموافقة عليه من قبل المختصين في سلطة المياه وجودة البيئة ، مؤكدا على العلاقة بين سلطة المياه وجودة البيئة وبلديات قطاع غزة بالعلاقة "الوثيقة والتكاملية".
من جانبه ، عد  عماد الجرو رئيس بلدية دير البلح أن اتباع الاجراءات القانونية في حفر الآبار من خلال التواصل مع الجهات المختصة وسلطة المياه وجودة البيئة بالأخص يساهم بشكل كبير في حل مشكلة المياه ومحاولة معالجتها في قطاع غزة.
جدير بالذكر ،  أن سلطة المياه وجودة البيئة تضع نصب أهدافها تنظيم الحالة لحفر آبار المياه لتحسين جودة الخدمة المقدمة لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني.
 

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