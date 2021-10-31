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بلدية خان يونس ولجنة المساءلة المجتمعية توقعان مذكرة تفاهم مشتركة

31 تشرين أول / أكتوبر 2021 10:22

خانيونس- الرأي:

وقعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة ولجنة المساءلة المجتمعية مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز دور لجان المساءلة في العمل البلدي تحقيقًا لشفافية العمل وتكريسًا للتعاون البناء.

ويأتي توقيع المذكرة ضمن مشروع تنمية قدرات الهيئات المحلية والمجتمع المحلي في مفاهيم وأدوات المساءلة الممول من خلال صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية والمنفذ من قبل جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل.

وشارك في مراسم التوقيع رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، ومفوض لجنة المساءلة المجتمعية د. نضال القدرة، واستشاري جمعية عايشه د. فريد القيق، وممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء لجنة المساءلة.

وخلال كلمته أكد د. البطة على أهمية مذكرة التفاهم لتعزيز بيئة المشاركة في صنع القرار وتحقيق شفافية العمل، مشيرًا إلى أن المذكرة تأتي انسجامًا مع "ورقة السياسيات ودليل أدوات المساءلة المجتمعية في فلسطين" والتي تم إقرارها من وزارة الحكم المحلي، لافتًا إلى ضرورة تكريس أهداف المساءلة والمتمثلة بالشفافية والمشاركة والاستجابة والرقابة واقعًا يبنى عليه في اتخذا القرارات، والمساعدة كذلك في تطوير العلاقة مع المجتمع المحلي والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.

ومن جانبه شدد القدرة على أهمية تشكيل لجنة المساءلة التي شاركت فيها النخب المجتمعية وأقطاب العمل المؤسساتي، للمشاركة في تعزيز مفاهيم المشاركة والتخطيط وصناعة القرار، إلى جانب المساعدة في إيجاد الحلول المناسبة للشكاوى المتعلقة بالخدمات والقرارات، والرقابة على الأداء في إطار عمليات إدارة المال والشأن العام.

وبدوره أكد د. فريد القيق أن توقيع مذكرة التفاهم بين البلدية ولجنة المساءلة المجتمعية يأتي في لتعزيز التعاون وتنظيم العمل بين الطرفين من أجل الوصول الى حلول مناسبة للقضايا الخدماتية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

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