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مدير عام الصحة النفسية يشيد بجهود عيادة رفح للصحة النفسية

31 تشرين أول / أكتوبر 2021 10:32

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غزة-الرأي

تفقد مدير عام الصحة النفسية المجتمعية د. جميل سليمان سير العمل في مركز رفح التابع لإدارته، برفقة مدراء دوائر الخدمات والتطوير، وذلك في إطار متابعته لسير العمل في مرافق الادارة العامة للصحة النفسية المجتمعية ، حيث استمع منهم لشرح مفصل عن الجهود التي يبذلها المركز طبيا ومجتمعيا، إلى جانب خدمات التأهيل.

كما  اطلع على مرافق العيادة المختلفة، بما في ذلك مكتب الاستقبال وغرفة السجلات الطبية وتتبع خط سير المريض.

بدوره، أشاد د.سليمان بجهود العيادة التي تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع الفلسطيني بمحافظة رفح، وحملات التوعية المجتمعية التي يقوم بها الفريق مؤكدا أهمية ذلك في محاربة وصمة المرض النفسي.

من جهته رحب مدير العيادة د.يوسف عوض الله بالحضور، مؤكدا بذل كل جهد ممكن للنهوض بواقع خدمات الصحة النفسية والمجتمعية في محافظة رفح.

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