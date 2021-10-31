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شرطة رفح تُنهي ثلاث شكاوى مالية

31 تشرين أول / أكتوبر 2021 10:36

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غزة-الرأي

أنهت العلاقات العامة في شرطة محافظة رفح 3 شكاوى مالية بين عدد من المواطنين، قدرت قيمتها بـ 8500 دولار و5780 شيكل.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في المحافظة العقيد حجاج الجبالي أن الدائرة استقبلت 3 شكاوى مالية محالة من النيابة العامة تتضمن خلافات مالية بين عدد من المواطنين شملت ديون ماليه على بيع سيارة لم يسدد بقية ثمنها وثمن بضائع يُماطل المشتكى ضدهم في دفعه.

وبين الجبالي أنه جرى استدعاء أطراف كل خلاف على حدة في مكتب العلاقات العامة، والاستماع للبينات والحجج حول وقائع الخلافات الناشئة بينهم.

ولفت إلى أنه بعد جهود حثيثة بذلها ضباط العلاقات مع جميع الأطراف تم التوصل لحلول تنهي جميع الخلافات، بما يضمن دفع الديون والأقساط المستحقة لأصحابها، والتنازل عن الشكاوى المقدمة.

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