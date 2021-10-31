الدفاع المدني يختتم دورة "سباحة وإنقاذ بحري" برفح

غزة-الرأي

اختتم قسم التدريب التابع لمديرية الدفاع المدني في محافظة رفح دورة تدريبية في مهارات السباحة والغطس وانتشال الغرقى والمصابين، بمشاركة 45 مواطن من المجتمع المدني بواقع 72 ساعة تدريبية.

بدوره، أكد النقيب أحمد رضوان مدير قسم التدريب في مديرية الدفاع المدني برفح على أهمية دورات مهارات السباحة للمجتمع المدني، تماشيا مع ازدياد المواطنين في الخروج لحمامات السباحة والشواطئ.

وأكد رضوان على ان ادارة التدريب تعمل بصدد تلبية احتياجات المواطنين في تعليم مهارات الانقاذ البحري والسباحة والغطس والسلامة المائية وكيفية التعامل السليم مع الغرقى والاصابات وأن يكونوا قادرين على التعامل مع الشواطئ وأحواض السباحة بمهارة عالية.

ونوه رضوان أنه سيحصل المتدربين على شهادة معتمدة من مديرية الدفاع المدني تؤهلهم للتقدم للوظائف المؤقتة التي تعلن عنها وزارة العمل بالتعاون مع الحكم المحلي والدفاع المدني كل عام للإنقاذ البحري.