"المباحث العامة" تُنجز قضية سطو على عدة منازل برفح

غزة-الرأي

أنجزت المباحث العامة برفح- قسم المدينة قضية سطو وسرقة على عدة منازل تقدر قيمة المسروقات فيها بـ 10 آلاف شيكل، وتضبط لصين وتحيلهم للنيابة العامة.

وأوضحت المباحث أنها تلقت تفويضًا من النيابة العامة، حول البحث والتحري عن مجهول يقوم بالسطو والسرقة على منازل المواطنين، وسرقة مُقدرات بنحو 10 آلاف شيكل.

وبين رئيس قسم مباحث المدينة، أنه تم حصر عددًا من أصحاب العود الإجرامي، وبالتحري عنهم، تم الاشتباه بالمدعو (م .أ) من سكان رفح.

وذكرت المباحث أنه وبعد استدعاء واستجواب، المشتبه به ومواجهته بالدلائل والقرائن، أقر بالسطو والسرقة ليلا على عدد من منازل المواطنين، وذلك بالاشتراك مع شخص آخر على فترات متفاوتة وسرقة أغراض أخرى.

ولفتت المباحث إلى أنه تم تحريز جزء من المسروقات، وإحالة المتهمين والمضبوطات لمكتب تحقيق الشرطة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.