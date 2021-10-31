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بلدية رفح تجتمع برؤساء لجان الأحياء لتطوير العلاقة وآليات العمل

31 تشرين أول / أكتوبر 2021 10:50

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غزة-الرأي

عقدت بلدية رفح جنوب محافظات غزة اجتماعًا لرؤساء لجان الأحياء "دورة القدس"، بحضور عضو المجلس البلدي مسؤول ملف لجان الأحياء د. أحمد لافي، وعضو المجلس البلدي أ. منار صبحين، ومنسق لجان الأحياء م. أحمد النحال.
وجاء اللقاء بهدف مأسسة العلاقة بين اللجان والبلدية وتطوير آلية التواصل، ووضع اللبنات الأساسية لمحددات عملها، وبحث سبل تطوير المدينة والنهوض بواقعها في عدة قطاعات، بما ينعكس إيجابًا على طبيعة الخدمة المقدمة للمواطنين ويعزز جودتها.
وفي كلمته أكد الدكتور لافي أهمية اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز بيئة المشاركة في صنع القرار، والتأكيد على الشراكة، وتحقيق التغذية الراجعة، من خلال إعطاء اللجان المساحة لطرح قضايا كل حي وتعرّف مستجداتها، في سبيل إيجاد الحلول المناسبة وفق الإمكانيات المتاحة، مؤكدًا حرص البلدية على إشراك لجان الأحياء في كافة مجالات العمل، حيث أن عملية التطوير والتنمية تحتاج إلى تضافر الجهود وإشراك المجتمع المحلي ودراسة احتياجاته مع الجهات المختصة في البلدية.
وناقش اللقاء عدة نقاط تتعلق بطبيعة عمل اللجان ودورها والآليات الإدارية، وفي نهاية الاجتماع شكر رؤساء لجان الأحياء للبلدية انفتاحها على المجتمع المحلي، وأكدوا حرصهم على التعاون مع البلدية واستكمال واجباتهم من أجل النهوض بالمدينة وأحيائها وتحقيق الأهداف المنشودة.
 

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