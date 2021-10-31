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" الصحة " تناقش حوسبة التبرعات والقومسيون الطبي للارتقاء بالعمل

31 تشرين أول / أكتوبر 2021 11:18

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غزة-الرأي

 اجتمع أ.محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية، بمدراء دوائره وذلك من أجل الاطلاع على سير العملية الإدارية وفق خطة عام 2021 التي حققت بنسبة (76) % ومتابعة مؤشرات الربع الأخير منها.

وبين أ. حماد خلال الاجتماع جهود الشؤون الادارية في تطوير العملية الإدارية والنهوض بها نحو الأفضل حوسبة دائرتي التبرعات والقومسيون الطبي خلال شهرين بالتنسيق مع وحدة تكنولوجيا المعلومات.

وأكد حماد على أهمية متابعة لجنة وحدة المريض من خلال تحسين بيئة المريض ورفع مستوى الخدمات في المرافق الصحية مما يحقق أعلى مستوى للرضى لدى المرضى مشدداً على ضرورة الصيانة الدورية لأسرة وكراسي المرضى داخل أقسام الأورام والكلى.

وتطرق خلال الاجتماع الى الحديث عن الوظائف الإشرافية وتحديد اولويات وزارة الصحة من الوظائف المعلن عنها التي ستساهم في احداث حالة من التنافس المحمود بين الموظفين واختيار الكفاءات التي ستساهم في تطوير العمل داخل مرافق الوزارة بما يضمن تقديم الخدمات الصحية والادارية بكفاءة وفاعلية.

وشدد أ. حماد على أهمية الضبط الاداري والوظيفي للموظفين وتعزيز روح الانتماء والمسئولية الى جانب التأكيد على الالتزام بأخذ الجرعة التعزيزية الثالثة وبإجراءات السلامة والوقاية من كوفيد -19.
 

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