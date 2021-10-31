التعليم تختتم دورة “التميز في خدمة الجمهور”

غزة-الرأي

اختتمت وزارة التربية والتعليم العالي -الإدارة العامة للتخطيط وتطوير الأداء المؤسسي والمعهد الوطني للإدارة والتدريب- دورة تدريبية حول التميز في خدمة الجمهور، وذلك في مقر الوزارة بغزة.

وعقدت الدورة على مدار (5) أيام بواقع (18) ساعة تدريبية، واستهدفت مقدمي الخدمة للجمهور في مقر الوزارة ومديريات التربية والتعليم، وقام بتدريبها أ. رامي القيشاوي خبير التنمية البشرية.

وتناولت الدورة عدة محاور وهي إتيكيت وبروتوكول مراكز وأقسام خدمة الجمهور، الانصات والحديث، إتيكيت الابتسامة وأهميتها للمتعاملين، معرفة لغة جسد الآخرين وماذا تعني وكيفية التعامل معها، إتيكيت الاستقبال والترحيب والمجاملة، كيفية أداء الخدمة وفن التعامل الراقي، اتيكيت التقديم والتعارف والتحية والمصافحة، فن التعامل مع الأنماط المختلقة من المتعاملين، فن التعامل مع المواقف المحرجة والصعبة والمشاكل التي تواجههم أثناء العمل والأخطاء التي يجب تفاديها للارتقاء بمستوى خدمة المتعاملين، ثقافة الاعتذار، وأخلاقيات العمل.

وأكد د. علي أبو سعدة مدير المعهد الوطني للإدارة والتدريب أن الدورة تهدف إلى التطوير والارتقاء بجودة العمل والتميز في خدمة الجمهور انسجامًا مع رؤية الوزارة للتطوير الخدمات المقدمة للجمهور.

