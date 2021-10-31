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لجنة التفتيش على السجون بوزارة العدل تتفقد مركز شرطة النصيرات

31 تشرين أول / أكتوبر 2021 11:38

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غزة-الرأي

زارت لجنة التفتيش على السجون المشكلة من وزارة العدل مركز شرطة النصيرات وذلك ضمن زيارات تفقدية دورية تقوم بها على مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الشرطة في القطاع.
وتأتي هذه الزيارات بشكل دوري لمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف للوقوف على الإجراءات القانونية للنزلاء والتأكد من سلامتها ورفع تقارير للجهات المختصة حول أوضاع النزلاء ومراكز التوقيف والإشكاليات والحلول.
وتعد هذه الزيارة العشرين خلال العام 2021 ومنذ استئناف عمل اللجنة الوزارية والتي يرأسها أ. أشرف المغاري وعضوية كل من أ. محمود البلعاوي وأ. عبد الله الدخاخني.
واستقبل اللجنة نائب مدير شرطة النصيرات المقدم سالم محمد مطر ونائب مدير النظارة الملازم اول محمد منصور واستمعت اللجنة الى جميع الملاحظات التي ابداها نائب مفتش النظارة ومتابعة ملفات النزلاء والوقوف على اهم المشكلات في النظارة.
وأوضح القائمين بالمركز طبيعة العمل داخل المركز وأهم المشكلات التي يواجهها الضباط مشيراً لاحتياجات المركز اللوجستية والقانونية، والصعوبات التي تواجه المركز في التعامل مع النزلاء والموقوفين.
كما ناقشت اللجنة الإجراءات التي يتبعها المركز في ظل جائحة كورونا والإجراءات الوقائية المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء.

 

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