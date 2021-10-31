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بلدية دير البلح ولجنة المساءلة المجتمعية توقعان مذكرة تفاهم

31 تشرين أول / أكتوبر 2021 11:56

الوسطى- الرأي

وقعت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة ولجنة المساءلة المجتمعية اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز دور لجان المساءلة المجتمعية في الهيئات المحلية ضمن مشروع تنمية قدرات البلديات والمجتمعات المحلية في المساءلة المجتمعية الممول من خلال صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية والمنفذ من قبل جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل بهدف إضفاء الطابع المؤسسي على مشاركة المواطنين وتعزيز مأسسة العمل في المساءلة المجتمعية.

كما تهدف المذكرة إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين بما يحقق أهداف المساءلة المجتمعية من ناحية وتطوير العلاقة مع المجتمع المحلي على أسس تضمن النزاهة والشفافية والمساءلة.

وأكد م. عبد الله نصر الله مساعد رئيس البلدية على أهمية المساءلة المجتمعية ودورها مبيناً أن توقيع المذكرة سيوجد قناة للقيام بأدوار المساءلة وحلقة وصل بين البلدية والمواطنين.

وبين أنه من خلال المذكرة سيتم تعزيز بيئة المشاركة والمساءلة المجتمعية في أعمال البلديات وفق ورقة السياسات التي أقرتها وزارة الحكم المحلي ودليل أدوات المساءلة.

من جانبه استعرض استشاري جمعية عايشة د. فريد القيق المراحل التي تمت خلال الفترة السابقة وتشكيل لجان المساءلة المجتمعية لتنظيم العمل بين الطرفين للوصول فيما يتعلق بالأمور الخدماتية التي تتعلق بالمواطنين.

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