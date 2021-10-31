" مستشفى الأوروبي "يجرى عملية نوعية للشريان السباتي لستيني

غزة-الرأي

أجرى الفريق الجراحي بمستشفى غزة الأوروبي برئاسة د. محمد كلوب رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية عملية جراحية وصفت بالنوعية على الشريان السباتي لمريض في أواخر الستينات كان قد أصيب بجلطة دماغية عابرة.

وعزا د. كلوب سبب نوعية هذه العملية الى اجرائها من فتحة صغيرة جدا لا تتجاوز ال 7سم واستخدام أحدث التقنيات العالمية، كما وأجريت بشكل عاجل جدا استمرت قرابة الساعتين.

وفى السياق، يوضح د. كلوب خلال لقاء إعلامي معه اليوم، أنه تم استخدام وصلة شريانية مؤقتة للحفاظ على التروية الشريانية الدماغية لتفادى الجلطات الدماغية أثناء العملية، وزراعة رقعة وريدية من ساق الوريد لتوسيع الشريان بعد ازالة التضيق الشديد من الشريان السباتي العميق الأيمن.

ولفت د. كلوب الى أن المريض قد دخل العمليات بشكل عاجل بسبب جلطة دماغية عابرة حدثت معه أثناء وصوله المستشفى، وكان قد استكشف الشرايين ووضع الشريان المؤقت من قبل المشاركين في العملية أخصائيي جراحة الأوعية الدموية د. محمد الحويحى والدكتورة براء أبو منديل، مؤكدا أن المريض قد غادر المستشفى وقد تماثل للشفاء وهو الآن بصحة جيدة.

يذكر أن هذه العملية تعد ال 150 التي أجريت على الشريان السباتي في قطاع غزة من قبل طاقم جراحة الأوعية الدموية في وزارة الصحة.